新北三腳督陷膠著 ! 李四川僅領先1.5％ 吳子嘉點名「他」成藍營生死關鍵

最新民調顯示，在三腳督格局下，國民黨潛在參選人台北市副市長李四川與民進黨立委蘇巧慧支持率僅差 1.5 個百分點，藍營若要守住新北市，現任市長侯友宜的輔選動作恐將成為勝負關鍵。 圖：張良一、周煊惠攝

[Newtalk新聞] 2026 年九合一大選將於 11 月 28 日登場，其中新北市選情因可能出現藍、綠、白三方角逐，被視為全國焦點。最新民調顯示，在三腳督格局下，國民黨潛在參選人台北市副市長李四川與民進黨立委蘇巧慧支持率僅差 1.5 個百分點，藍營若要守住新北市，現任市長侯友宜的輔選動作恐將成為勝負關鍵。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在 1 日播出的節目《下班瀚你聊》中指出，依據該報最新民調，新北市呈現三腳督時，李四川支持度約 34.2%，蘇巧慧緊追在後為 32.7%，民眾黨主席黃國昌則為 15.4%，處於第三位。吳子嘉分析，兩位主要候選人差距極小，如果黃國昌延遲整合，可能反而拖累李四川選情。

不過，吳子嘉也強調，現任市長侯友宜支持度高達 68%，國民黨要在新北取勝，侯的輔選勢必不可或缺。據他觀察，選戰主導權和裁量權仍掌握在侯友宜及其施政團隊手中，包括副市長劉和然。

此外，《TVBS民調中心》先前公布的調查也指出，若藍白成功整合，李四川支持度可攀升至 47%，大幅領先蘇巧慧的 32%；反之，若由黃國昌或劉和然參選，蘇巧慧則可能以至少 6% 的優勢領先。

《中國時報》報導指出，國民黨內部已將新北市長選戰視為九合一大選的重中之重，認為此戰不僅牽動其他縣市長選舉，更可能影響 2028 年總統大選布局，因此延續新北市政權被視為藍營的唯一目標。

本次《美麗島電子報》民調針對新北市年滿 20 歲的設籍民眾進行，調查期間為 2026 年 1 月 19 日至 1 月 21 日，共成功訪問 1,070 人，其中住宅電話 749 人、行動電話 321 人，在 95% 信賴水準下，抽樣誤差最大值為 ±3.0%。

