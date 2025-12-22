新北三芝兒二公園改建動工 鄭宇恩爭取全齡共融並增設滑梯

248251222a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市三芝區兒二公園在地深耕24年，因設施老舊且安全性堪慮，在市議員鄭宇恩積極奔走下正式展開改建工程。鄭宇恩不僅在施工說明會上要求調整設計，爭取在低位處加設溜滑梯以落實分齡遊戲需求，更推動在公園旁增設YouBike站點與無障礙設施，預計2026年3月底完工後，將轉型為兼具交通接駁、安全遊憩與在地記憶的全齡共融空間。

兒二公園作為三芝在地重要休憩據點，設施老化問題已延續多年。鄭宇恩在審視施工細節時敏銳察覺，原本的滑梯設計集中於高處，對年幼孩童而言門檻較高，恐喪失全齡共融的初衷。

為此，鄭宇恩當場要求設計單位務必在低位處額外增設滑梯，並全面鋪設彩色無縫彈性地墊，確保各年齡層的孩子都能在安全的環境下盡情探索。除了滑梯優化，園區內也將導入多功能草皮、鞦韆組與體健設施。

改建工程也特別保留具代表性的涼亭與整修既有棚架，讓居民在享受新設施的同時，依然能感受到熟悉的在地氛圍。鄭宇恩力主增設完善的無障礙坡道，打破過去環境造成的阻隔感，強調安全性與便利性是她監督工程的兩大核心指標。

在環境機能的整體提升上，鄭宇恩更進一步爭取於公園路側進行整地，同步設置YouBike租賃站。這項計畫將有效串聯三芝地區的交通動線，提升大眾運輸與休憩場域的結合度。

鄭宇恩表示，透過交通工具的導入，能提高居民使用公園的頻率，讓兒二公園成為三芝宜居生活圈的重要核心。她承諾會持續追蹤施工進度，確保工程如期如質落實，為鄉親打造更完善的休憩場域。

照片來源：新北市議員鄭宇恩臉書翻攝

