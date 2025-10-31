新北三芝大坑溪疏濬藏隱憂 陳偉杰促水利局列管定期追蹤
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市議員陳偉杰近日接獲民眾反映，新北市三芝市管區排大坑溪疏濬灣潭橋一帶，因溪床與堤岸的高度已經幾乎持平，淤積狀況明顯，讓周邊住戶感到困擾與不安。陳偉杰指出，在這樣的情況下，一旦遇到豪雨或颱風天氣，水流將無法順利排洩，極可能導致河水暴漲、溢堤而出，對下游地區尤其是農地造成重大災情，要求水利局列管定期追蹤。
為此，陳偉杰立即採取行動，迅速邀集新北市政府水利局、三芝區公所及新庒里里長一同至灣潭橋現場進行會勘，務求釐清河道安全疑慮，並針對地方需求進行處理。
新庒里里長在會勘現場表示，從去年山陀兒颱風強降雨造成大坑溪水暴漲淹過堤防的災情後，雖然至今無再次發生溪水暴漲情形，但基於過去的經驗，民眾對河道淤積的擔憂一直存在。
經水利局人員現場專業檢視溪流與堤防高度後，初步判定溪流及堤防高度均無異常，亦無立即影響安全之虞。水利局承諾將依照地方需求進行後續處理，並明確表示該河段流域水情將納入定期追蹤管理機制。
陳偉杰強調，雖然官方檢視結果為無異常，但市民的疑慮不容忽視，他承諾將持續關注排大坑溪河道淤積與周邊排水狀況，積極與各單位溝通協調。他並強調，會督促後續疏濬作業落實執行，掌握天候變化，提前因應可能災害，全力守護農民權益與居民安全。
照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝
更多CNEWS匯流新聞網報導：
新北環保局「金環獎」4連霸 程大維：「除惡務盡」原則打造永續城市
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
導演抽塔羅選角！侯彥西「偷聽女友」陷感情風暴 對象曝光竟是她
公視台語台「台語有影」系列電視電影《訂閱人聲》日前正式殺青，本劇由侯彥西、吳子霏主演，並由陳文彬、吳碧蓮、羅能華、李想、陳雅慧等實力派演員聯合演出。劇情講述婚禮在即，新娘吳子霏個性嚴謹、注重細節，而個性「浮浪貢」的新郎侯彥西，做事卻總是心不在焉。為了讓婚禮完美舉行，侯彥西訂閱了一款黑科技APP，試圖全面窺探女友的心聲，卻令他意外陷入一場真假難辨的情感風暴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
淡水小貨車追撞聯結車！貨車車頭全爛畫面曝 司機頭破血流受困駕駛座
31日中午，新北市淡水區淡金路二段、往台北方向，發生一起嚴重的車禍事故，40歲廖姓男子駕駛小貨車，疑似因未注意車前狀況，不慎追撞前方、72歲楊男駕駛的聯結車。小貨車車頭凹陷變形，擋風玻璃也碎裂，廖男受困駕駛座，警消獲報到場，將廖男救出脫困後，緊急送醫治療，肇事原因仍待警方進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
芒果樹下做環保 勤耕福田利益人群
高雄右昌環保站，一位八十多歲的慈濟志工顏美德(師兄)，做環保三十多年，他寡言，默默地付出，不管颳風下雨，都到環保站報到，而他行有餘力，還在環保站周圍種芒果樹，收成後，把販賣所得全數捐出去做慈善，除...大愛電視 ・ 1 天前
新北老翁登宜蘭叢雲山失聯13天 遺體今天尋獲
來自新北市三峽的79歲楊姓老翁，19日搭火車至宜蘭龜山車站後，從梗枋古道入山，獨攀叢雲山失聯，宜蘭縣、新北市消防局及中華民國山難救助協會東區搜救委員會等單位聯手搜救多日，今天第13天終於在溪谷找到老翁，但已無生命徵象，遺體將運下山後報請檢警相驗。自由時報 ・ 5 小時前
學者：善用M1A2T互聯系統 朝火炮與網路多領域作戰
（中央社記者吳書緯台北31日電）國軍首批M1A2T今天舉行成軍典禮，針對未來裝甲部隊精進方向，學者認為，數量部分可向美方購置舊型M1A2在國內升級射控以節約成本，且應善用M1A2T「車際間資訊互聯系統」網狀化作戰優勢，朝火炮與網路等多領域作戰發展，達成作戰效益。中央社 ・ 6 小時前
中國最新一週港口鐵礦砂庫存1.36億噸，週增1.5%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的統計數據顯示，中國最新一週港口鐵礦砂庫存較前一週上升。根據行業網站鋼之家發佈的資料，截至10月31日止當週，中國各港口的鐵礦砂總庫存1.36億噸，較前一週增加1.5%。若與去年同期相較，最新一週港口鐵礦砂總庫存則是減少9.1%。這份數據顯示，最新一週北部地區庫存9,630萬噸，較前一週增加1.4%；長江地區庫存3,155萬噸，較前一週增加3.3%；南部地區庫存780萬噸，較前一週減少3.1%。財訊快報 ・ 6 小時前
南投宗教團體攜手節能減碳 信仰與環保共行
南投縣政府積極推動宗教環保行動，鼓勵信仰與永續共生。縣府於10月2...TCnews慈善新聞網 ・ 6 小時前
議員質疑覆土出包 中市府：絕無使用粒徑較大土方
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市議員江肇國昨天表示，市府晚間調派各區隊包商載土加強文山垃圾掩埋場覆土，但包商的土充滿石頭、土塊，根本不能用。市府今天說，「絕對沒有使用」粒徑比較大的土方。中央社 ・ 6 小時前
大溪健走活動出現「盜版報名網頁」 區公所提醒民眾勿上當
114年桃園市大溪區全民健行活動將於11月15日在慈湖紀念雕塑公園登場，日前網路報名已經額滿，卻有不肖人士冒用市府風景區管理處持續散布報名資訊，更出現假的報名網站。大溪區公所提醒民眾，報名早已額滿，請民眾不要誤點假網站。 區公所提到，近期有民眾反映，於健走活動報名網站操作時，出現不明廣告彈窗，桃園電子報 ・ 6 小時前
姜泰伍睽違6年再戰古裝 誇金世正像「能量棒」活力滿滿
韓國演員姜泰伍退伍後作品不斷，攜手金世正主演的古裝浪漫劇《月亮在江邊流淌》即將開播，30日在韓國舉辦記者會，引粉絲相當期待。首次挑戰古裝劇的金世正分享，除了研究靈魂互換，還要練習方言，雖然古語部分較少，但如何讓角色有趣讓她相當緊張。中天新聞網 ・ 22 小時前
宏碁旗下安圖斯攜手源華智醫，打造新世代AI藥物開發平台
【財訊快報／記者王宜弘報導】宏碁(2353)旗下伺服器廠安圖斯(Altos)宣布與華安醫學全資子公司源華智醫(Repurgenesis)簽署合作協議，以高效能AI運算推動新藥研發創新。安圖斯指出，雙方將運用該公司旗下Altos aiWorks運算平台，透過高效能運算(HPC)與AI基礎架構的專業實力，結合源華智醫在AI藥物研發的核心技術，共同打造新世代高性能AI藥物開發平台，加速AI於精準醫療與智慧醫療的應用落地，打造跨界合作新契機。安圖斯總經理李占傑表示，該公司致力推動高效能運算與AI基礎架構應用，AI正加速改變全球醫療產業發展模式，透過本次合作，雙方將持續推動AI與醫療產業的深度融合。源華智醫總經理許銀雄博士表示，安圖斯自主研發的Altos aiWorks平台具高彈性與運算效率，可優化資源配置並支援大規模AI模型訓練及運行，期待雙方整合優勢，加速源華智醫達成發掘候選藥物的目標，並擴大發展智慧醫療的其他相關業務，開創多元商機。華安醫學為深化在AI藥物領域的布局並強化研發競爭力，8月成立全資子公司源華智醫，為全球少數專注於AI藥物開發的新創企業，匯聚AI、財訊快報 ・ 6 小時前
罵三立是「邪教」！朱凱翔、李孝亮挨告誹謗 北檢不起訴
國民黨青年軍李孝亮日前擔任罷團領銜人，涉入「死人連署」爭議，後來遭檢調立案偵辦，三立電視台當時引用律師意見，報導他最高可能被關30年。事後，李孝亮上節目《不演了新聞台》談及此事，主持人朱凱翔大罵三立「毒害人心」、「邪教」，李孝亮也出聲附和，遭三立提告誹謗。台北地檢署今（10/31）日偵結，認定本案言詞雖稍嫌誇張，但目的是增進民眾了解罷免議題，給予兩人不起訴。太報 ・ 6 小時前
女友人急求助藏陷阱 警一語點醒夢中人
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名82歲柯姓男子日前接獲一名女性友人傳訊，稱家人過世急需用錢，他聽聞朋友陷台灣好報 ・ 6 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 8 小時前
百大旅美台將》台灣投手很難站穩大聯盟 王建民有話直說
王建民大聯盟生涯戰績68勝36敗、防禦率4.36，締造許多大紀錄，包含第1位在大聯盟季後賽拿下勝投的亞洲球員、第1位在大聯盟拿下勝投王的亞洲球員（2006年奪19勝，榮膺美聯勝投王）、第1位在大聯盟開幕戰擔任先發投手的台灣投手、第1位拿到世界大賽冠軍戒指的台灣球員、大聯盟生涯累計最多勝的台灣投手，2自由時報 ・ 10 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前