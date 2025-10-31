新北三芝大坑溪疏濬藏隱憂 陳偉杰促水利局列管定期追蹤

248251031a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳偉杰近日接獲民眾反映，新北市三芝市管區排大坑溪疏濬灣潭橋一帶，因溪床與堤岸的高度已經幾乎持平，淤積狀況明顯，讓周邊住戶感到困擾與不安。陳偉杰指出，在這樣的情況下，一旦遇到豪雨或颱風天氣，水流將無法順利排洩，極可能導致河水暴漲、溢堤而出，對下游地區尤其是農地造成重大災情，要求水利局列管定期追蹤。

為此，陳偉杰立即採取行動，迅速邀集新北市政府水利局、三芝區公所及新庒里里長一同至灣潭橋現場進行會勘，務求釐清河道安全疑慮，並針對地方需求進行處理。

廣告 廣告

新庒里里長在會勘現場表示，從去年山陀兒颱風強降雨造成大坑溪水暴漲淹過堤防的災情後，雖然至今無再次發生溪水暴漲情形，但基於過去的經驗，民眾對河道淤積的擔憂一直存在。

248251031a03

經水利局人員現場專業檢視溪流與堤防高度後，初步判定溪流及堤防高度均無異常，亦無立即影響安全之虞。水利局承諾將依照地方需求進行後續處理，並明確表示該河段流域水情將納入定期追蹤管理機制。

陳偉杰強調，雖然官方檢視結果為無異常，但市民的疑慮不容忽視，他承諾將持續關注排大坑溪河道淤積與周邊排水狀況，積極與各單位溝通協調。他並強調，會督促後續疏濬作業落實執行，掌握天候變化，提前因應可能災害，全力守護農民權益與居民安全。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

國小學童暴力失控波及27人 張錦豪籲市府重視保護師生受教權

新北環保局「金環獎」4連霸 程大維：「除惡務盡」原則打造永續城市

【文章轉載請註明出處】