新北三芝聖誕祈福點燈音樂會 陳思安獻唱、張馥桂主持共度溫馨夜

▲公所串連埔頭里辦公處間的燈海隧道，運用2024新北歡樂耶誕城認養的燈飾裝置，民眾可漫步其中，感受浪漫的聖誕氣息。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市三芝區一年一度的聖誕盛事即將來臨！三芝區公所將於12月19日（星期五）晚間5點30分，在區公所前廣場盛大舉辦「聖誕祈福點燈暨音樂會」。今年活動特別邀請到全能藝人張馥桂擔任主持，並由「台語歌后」陳思安獻唱多首經典好歌，更邀請在地歌手阮丹青及林慶宏為音樂會點燃歡樂，與民眾一同在歲末年終點亮聖誕燈飾，共度溫馨美好的夜晚。

聖誕音樂會陣容堅強，將帶來充滿祝福與正能量的精彩表演，活動將由幽默風趣的藝人張馥桂全程主持，帶動現場歡樂氣氛，實力派歌手陳思安將壓軸獻唱，用她溫暖動人的歌聲陪伴現場民眾，傳遞聖誕節的愛與希望。現場亦安排了在地教會聯合詩班、自然流動樂團、馬偕醫學大學熱舞社、金山高中管樂團及幼兒園的聖誕歡唱，為三芝帶來濃厚的聖誕氛圍。

今年三芝區的聖誕裝飾結合了美學與在地特色，福成公園內的「聖誕樹主燈」已有40多年樹齡，串連埔頭里辦公處旁上學廊道「燈海隧道」至三芝車站及周邊街道打造為一片璀璨光廊，也充分運用2024新北歡樂耶誕城認養的燈飾裝置，為三芝街頭增添濃厚的節慶氛圍，民眾可漫步其中，感受浪漫的聖誕氣息。

三芝區長賴小萍表示，三芝歷經風災重創於今年陸續完成災後復建工程，公所在歲末舉辦點燈活動，不僅是慶祝佳節，更是希望藉由這份溫暖和希望，感謝所有鄉親展現的堅強韌性，並祝福大家迎向充滿光明的未來。誠摯邀請所有市民朋友，本週五晚間來三芝區公所，一起聽金曲、賞燈飾、享幸福！