新北三芝驚傳「公車上喊殺人」 警網速攔公車逮人

張文犯下震驚社會的隨機殺人案後，全台接連出現多起模仿及恐嚇公眾案，今（22）日傍晚5時許新北市三芝台二線上，一名男子疑在行駛中公車上談及「殺人」字眼，警方獲報立刻攔車逮人。

新北淡水警分局於今（22）日下午17時許接獲民眾報案，指稱在淡水客運862公車上淡水往基隆方向，車輛行經三芝區台二線22公里處時，聽到一名男子講電話內容談及「殺人」等語，導致車內乘客恐慌緊急報警。

淡水警方聯合金山分局隨即通知線上警網發動攔截圍捕，火速攔下該輛公車進行盤查，該名男子為蕭姓男子（40歲）領有身心障礙手冊，身上並無危險物品，經了解當時蕭男當時正和友人講電話，稱無恐嚇車內乘客情事，員警仍將蕭男帶返派出所調查釐清案情。

