新北三重中興橋下「男屍身分曝光」 疑低溫發病亡！連絡不上家屬

新北市三重區中興橋下今（12日）驚傳一起死亡案件。（翻攝畫面）

新北市三重區中興橋下今（12日）驚傳一起死亡案件，有民眾發現一具男性倒臥在地，警方與救護人員獲報到場時，男子已明顯死亡多日，如今該男子身分也曝光了。

警方調查指出，有民眾發現一具男性倒臥在地，但救護人員獲報到場時，男子已明顯死亡多日，現場未見打鬥跡象，且死者身上並無外傷，初步排除外力介入。

據了解，死者為一名60歲陳姓男街友，長期在當地活動，目前還連絡不上家屬，至於死因是否與近日低溫或疾病因素有關，仍有待進一步釐清。

