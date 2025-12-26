新北三重前里長涉盜賣里民房產 檢起訴建請重刑

（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市三重區前里長洪嘉仁，涉幫里民申辦補發土地所有權狀時，以夾單方式讓其簽下房屋出售同意書，盜賣房產牟利。新北地檢署今天以詐欺取財等罪起訴洪嘉仁，並建請從重量刑。

檢方調查，111年5月間新北市三重區五順里1名里民，因名下2筆土地及建物所有權狀遺失，加上長期洗腎、行動能力及視力均狀況不佳，基於信任向曾連任6屆的里長洪嘉仁求助，由洪嘉仁協助辦理申請補發土地及建物所有權狀。

洪嘉仁先以需要印鑑證明及簽立多項文件為由，與里民至戶政事務所辦理多張印鑑證明，取得其中數張後再趁機竊得里民的印鑑章。之後他又在眾多文件中夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約等，讓里民一起簽名。

同年11月，洪嘉仁將上述文件盜蓋里民印鑑後，交給共犯周姓男子，周男再將不動產移轉至自己名下，2人將房地產以新台幣930萬元、比市價便宜上千萬元的價格，賣給吳姓男子並登記在其子女名下。

洪嘉仁取得賣屋款項後，陸續存入其女友徐姓女子的多個帳戶內，徐女再購買金融商品遮斷犯罪所得流向。直到去年吳男以租期將屆為由，要求被害人遷讓房地，洪嘉仁等人盜賣房產的犯行才曝光。

今年11月檢方指揮警方發動搜索，拘提洪嘉仁、周男、徐女到案，查扣被害者被移轉的2處房地，以及洪嘉仁名下嘉義縣22處土地、周男名下新北市三重區3筆土地。

新北地檢署今天偵結，依刑法公務員假借職務上機會3人以上詐欺取財、偽造文書及洗錢防制法等罪起訴洪嘉仁、周男、徐女，吳男則依刑法故買贓物罪起訴。檢方指出，洪嘉仁身為里長，本應扶持弱勢里民，竟利用被害人的信任，在被害人甫喪子且身心狀況欠佳之際，共謀盜賣其房地產，造成被害人財產損失甚鉅，甚至恐流離失所，行為惡劣至極，建請法官從重量刑。（編輯：黃世雅）1141226