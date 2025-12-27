新北三重套房傳異味！打開門驚見情侶陳屍床上

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，新北市三重區光復路二段39巷內一處出租套房，今（27）日上午10時5分左右被發現「雙屍命案」；同為46歲的林男及謝女情侶檔陳屍床上，且已死亡多日，警方初步判定無外力介入，詳細死因尚待調查，並連繫當事人家屬釐清案情。

