新北三重女騎士雙載自撞摔車 68歲母頭部重創當場身亡

【緯來新聞網】新北市三重區25日晚間發生一起機車自撞事故，42歲蕭姓女子行經疏洪五路二段時自撞護欄，後座的68歲母親梁姓婦人當場重傷失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

三重聖誕夜車禍！女騎士自撞護欄。（圖／翻攝畫面）

警方指出，該起交通事故發生於25日晚上9時01分，地點位於三重區疏洪五路二段。初步調查顯示，42歲蕭姓機車駕駛在行經該路段時不慎撞上護欄，造成車上兩人摔落路面。其母梁姓婦人頭部重創，現場即失去生命跡象。

救援人員到場後，立即將傷者分別送往台北醫院與三重醫院。梁姓婦人於台北醫院急救後仍不治身亡。蕭女則左側身體有擦挫傷，無生命危險。目前，警方已完成現場勘查、拍照採證與測繪作業，肇事原因仍待進一步調查釐清。

