潘柏廷、魏熙芸報導

新北市三重區一處3層RC頂加工廠，今（8）日上午10時19分左右一樓發生火警，只見濃煙密布、火舌不斷亂竄；消防獲報後派遣44車80人到場滅火與救援，所幸救出一度受困在頂樓的4名民眾，共有6名民眾被疏散且預防性送醫，另消防也在上午11時18分將火勢撲滅。

新北消防局第三大隊大隊長陳志德受訪表示，由於此次火警範圍包含夾層共4層樓，燃燒面積將近400平方公尺；另整個火警從消防到達到撲滅，大概在1小時內就將火勢熄滅，由於現場傳出零星爆炸聲響，初期仍採防禦為主的策略，而針對受困在樓上的4名民眾，也以人命為優先，事後也順利把人員帶去。

快新聞／新北三重工廠火警！消防救出受困頂樓4人 6人預防性送醫

新北三重工廠生火警，目前火勢已經熄滅。（圖／民視新聞）

針對6名民眾預防性送醫部分，陳志德強調，其中5位是工廠人員，另一位是起火工廠隔壁的員工。

新北消防局第三大隊大隊長陳志德。（圖／民視新聞）









