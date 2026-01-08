新北三重工廠火警！烈焰沖天、爆炸聲響頻傳 消防員灌救畫面曝光

記者林盈君／新北報導

新北三重區光復路，某3層樓高的工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

8日上午，新北市三重區光復路1段，某間3層樓高的工廠發生火警，新北市消防局獲報後，立即派遣人車前往救援，有4位民眾於頂樓待救，警消於現場佈水線灌救，現場火勢劇烈，還不斷發出爆炸聲響，驚悚畫面也曝光，詳細情況還有待釐清。

初步了解，起火地點為一處頂樓加蓋工廠，目前消防人員到場搶救中，新北市消防局派遣3大2中12分44車80人前往，有4人在頂樓安全區待救。

新北三重區光復路，某3層樓高的工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

新北三重區光復路，某3層樓高的工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

新北三重區光復路，某3層樓高的工廠發生火警。（圖／翻攝畫面）

