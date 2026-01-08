新北三重工廠火警 4員工衝頂樓獲救送醫

（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北三重區一間工廠今上午發生火警，1樓冒出火煙，4名員工衝至頂樓待援，消防人員到場後救出4人，燙傷送醫。環保局提醒附近三重、新莊及板橋民眾，關上門窗防空污。

新北市消防局獲報，今天上午10時許三重區光復路附近一棟3層樓工廠1樓冒出火煙，立即派遣64車160人前往灌救。上午11時許已撲滅火勢，起火原因仍待調查。

消防局指出，火災當下有4名員工衝上頂樓等待救援，消防人員到場後立即將4人救出，意識清醒、些微燙傷，陸續由救護車預防性送醫。

新北市環保局表示，火災可能產生空氣污染或異味，估影響範圍為三重區、新莊區及板橋區，呼籲附近民眾關上門窗、外出戴口罩。（編輯：李亨山）1150108