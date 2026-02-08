新北三重平和里暖心送地瓜 里長黃進行攜手民代迎新春

社會中心／綜合報導

農曆新年將至，為讓里民提前感受節慶氛圍，同時以實際行動支持辛勞農民，平和里長黃進行今（8）日上午於里文康中心舉辦「農產關懷活動」，免費發送來自雲林水林、連皮可食的優質地瓜。消息一出，不少鄉親攜家帶眷前來領取，現場人潮絡繹不絕，洋溢濃厚年味。

本次活動由平和里辦公室主辦，並獲地方善心人士熱心響應。里辦公室事前即完成分裝作業，將象徵健康與平安的農產一份份親手送到里民手中，盼在歲末寒冬中為社區注入暖流，也讓更多人看見農民一整年的辛勤付出。新北市議員陳啟能到場後，先向里長黃進行致意，隨即走入排隊人群中親自發送春聯、提前拜年。許多民眾開心表示：「拿到春聯，就知道年真的要到了！」現場氣氛熱絡而溫馨。立法委員李坤城亦特地出席，與陳啟能一同向市民祝賀新春，祝福大家在新的一年平安順遂、闔家安康。

新北市議員陳啟能 到場向里民致意拜年（圖／民視新聞）

陳啟能以地瓜的成長比喻土地與人的連結。他表示，地瓜扎根越深、吸收養分越多，收成時就越加甘甜；正如社區需要長期耕耘、彼此扶持，才能累積出最珍貴的人情味。「在過年前把溫暖送到大家手上，就是最實在的幸福。」陳啟能進一步指出，地方建設與公共服務從來不是一蹴可幾，而是需要長遠投入。這幾年他將逐步把服務重任交由他的兒子陳俊維承擔，讓為鄉親打拚的力量持續向前。他強調，傳承不是退場，而是讓服務更具延續性；只要地方有需要，他與團隊始終都在。

立委李坤城現身活動 向里民祝賀新年（圖／民視新聞）

平和里長黃進行表示，過年是團圓與互相關懷的時刻，盼透過此次活動讓里民感受到社區的溫度，也讓農民的努力被更多人看見。他感謝各界資源挹注，使關懷能在年節前真正落實到每個家庭。多位民眾領取地瓜後開心表示，能在過年前收到這份「接地氣」的祝福格外有感，也為傳統年味增添一份踏實與溫暖。

