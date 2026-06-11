新北三重新莊室內設計推薦，日系風設計裝

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【商家指南推廣專題】

理想的居家質感，不該在圖紙與實際完工的落差中妥協。創立於 2023 年的「嵐敘設計」，將美學與生活深度揉合，從前期的細膩提案到後期的精準工程控管，提供一站式的專業設計裝修服務。無論是靜謐溫潤的日系風設計小宅、講究細節的訂製豪宅，還是腹地廣大的休閒 Villa，嵐敘設計皆能完美實踐，成為眾多品味屋主心中的新北三重新莊室內設計推薦首選。

品牌負責人暨設計總監自幼在充滿木作與泥水的環境中耳濡目染，工地不僅是他的美學啟蒙，更奠定了他對空間肌理的深刻理解。歷經業界十三年的紮實淬鍊，經手無數小宅、頂級豪宅與別墅，總監深知室內設計從來不是紙上談兵，而是在細節與粉塵中堅持完美、為屋主解決問題的實踐過程。

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嵐敘設計奉行「以終為始」的空間美學，並將自己定位為「氣氛的營造者」，透過先與屋主確立空間最終想呈現的「氛圍與質感」，再精準反推所需的動線、材質肌理與光影佈局，讓空間成為屋主能卸下所有疲憊的避風港。

嵐敘設計的主要服務為空間設計與工程管理，提供「前期空間規劃、3D渲染溝通」及「後期工程施作、現場監工」的完整設計裝修服務，為客戶打造高質感日系風設計小宅、高端豪宅與休閒Villa，憑藉多年來自基層累積的實戰經驗，團隊能精準掌控施工品質，確保設計圖與完工現場「零落差」，免去屋主多頭溝通的疲勞，這也是嵐敘設計屢獲新北三重新莊室內設計推薦好評的關鍵。

帶著對設計的執著與熱忱，嵐敘設計在短短兩年內便於國際舞台大放異彩。作品不僅榮獲 MUSE Design Awards 金獎肯定，近期更成功摘下設計界至高榮譽——德國 iF 設計大獎。這些殊榮不僅是對團隊的肯定，更展現了品牌作為新北三重新莊室內設計推薦的國際級專業實力。

展望未來，嵐敘設計將持續推動「設計系統化與工程精緻化」，完善內部標準化流程。同時，積極整合軟裝佈置與生活選品，打造從硬體到軟體「一站式美學提案」。期許嵐敘設計不僅是台灣室內設計界「質感與氛圍營造」的代名詞，更能持續帶著充滿溫度的作品，站穩國際舞台。

若您正為裝修細節、工程落差，或是尋找合適的設計團隊而感到困擾，新北三重新莊室內設計推薦品牌——嵐敘設計，將透過專業的設計裝修服務，將繁雜的工序轉化為高品質的居家語彙。無論是嚮往極簡質感的日系風設計，還是奢華內斂的高端宅邸，嵐敘設計都能為您實現。

更多新北三重新莊室內設計推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：嵐敘設計

地址：新北市三重區元信二街58號1樓

營業時間：預約制

官網：https://rink.cc/49xwc

LINE：https://rink.cc/2ngoz

FB：https://rink.cc/ruxj2

IG：https://rink.cc/exu04

以上資訊由嵐敘設計提供