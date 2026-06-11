新北三重新鮮生魚片美食推薦，鮭魚生魚片

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【商家指南推廣專題】

生魚片常被視為高單價料理，想吃得新鮮又有份量，得特地前往漁港或高價餐廳，但今天要介紹的「林生魚片」以親民價格、實在份量、新鮮魚貨，廣受三重在地消費者喜愛，他們主打鮭魚生魚片、鮪魚生魚片、旗魚生魚片等多款品項，讓顧客不用花大錢，也能品嚐到品質穩定的海味，因而建立新北三重新鮮生魚片美食推薦口碑。

「林生魚片」的主理人是熱愛生魚片的消費者，曾經因投資受騙而損失一筆錢，在沒有背景、沒有人手把手教學的情況下，他選擇自己跑魚市場、研究魚貨來源、學習刀工與處理技巧，一步步理解魚種、部位與油脂分布。

廣告 廣告

「林生魚片」想消除許多人對生魚片價格的距離感，主理人相信，好東西不應該離一般人太遠，因此店內以「新鮮、便宜、份量足」為經營方向，讓大眾都能用合理價格享受新鮮魚貨帶來的滿足感，這也是品牌入選新北三重新鮮生魚片美食推薦名單的原因。

品牌擁有多種生食海鮮，包含鮭魚生魚片、鮪魚生魚片、旗魚生魚片、花枝、小甜蝦、黃金鯡魚，以及限時限量供應的紅甘等。其中，鮭魚油脂豐富、口感滑順；鮪魚肉質扎實，適合喜歡清爽鮮味的消費者；旗魚則帶有明顯咬感，搭配花枝、小甜蝦等品項，更能呈現多層次風味。

新鮮度是生魚片最重要的基礎，也是「林生魚片」格外重視的環節，品牌希望三重消費者想吃新鮮海鮮時，不需要再特地跑到漁港或遠方市場，因此店家使用當日現殺魚貨，避免隔日魚品影響口感與品質，確保每份生魚片維持應有的鮮甜度，因而獲得新北三重新鮮生魚片美食推薦好評。

「林生魚片」深知許多消費者對生魚片的既定印象是「想吃飽就要花很多錢」，但品牌希望透過便宜又大碗的定位，讓學生、上班族、家庭能在預算內吃得滿足。如果您是喜愛品嚐生魚片的饕客，想在三重品嚐當日新鮮魚貨，又希望兼顧價格、份量與口感，那麼新北三重新鮮生魚片美食推薦品牌「林生魚片」的平價鮭魚生魚片、鮪魚生魚片、旗魚生魚片、花枝、小甜蝦、黃金鯡魚等品項，就是您的好選擇。

更多新北三重新鮮生魚片美食推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：林生魚片

聯絡電話：0976-139-857

地址：新北市三重區重新路四段244巷47之1號

營業時間：16:00-23:00

LINE：https://rink.cc/jywlm

以上訊息由林生魚片提供