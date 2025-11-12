新北三重果菜市場遷蘆洲暫緩 中央拍板退回都更案
內政部都市計畫委員會日前於第1089次會議中決議，退回新北市政府提出的「蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案」，此案涉及三重果菜批發市場是否遷往蘆洲，引發地方居民關注。新北市城鄉局12日表示，後續將依照內政部決議，請相關單位再行審慎評估，並與地方充分溝通取得共識後，再續行都市計畫作業。
民進黨立委林淑芬11日透過社群媒體發文指出：「淑芬在中央守了6年，已經階段性守住不讓三重果菜批發市場遷移到蘆洲！」她說明，此次內政部都委會正式採納地方意見，決議退回新北市府的通盤檢討案，意味著「市府不能再用補件方式推動該案，必須重新規劃、從頭開始」。
林淑芬指出，新北市府多年來不顧內政部於民國104年及106年2度決議「三重果菜批發市場原地重建」，仍將市場納入蘆洲南北側計畫中，企圖將市場遷入原規劃為「公園用地」的區域，激起蘆洲居民的強烈抗議。她強調，自己多次以書面質詢、公文往返及親自拜會國土署等方式，向中央反映地方民意，要求市府遵守原地重建決議、停止強行遷移。
內政部都委會會議紀錄中指出，該案涉及民眾權益甚大，新北市府應依《都市計畫法》第19條重新辦理公開展覽與說明會，取得地方居民共識後，再送市都委會及內政部審議。若果菜市場確需搬遷，應撤回原案，重新啟動都計程序，並依法辦理公共設施用地回饋事項。
新北市城鄉局則回應，市府尊重中央決議，將邀集相關單位再行評估，並與地方溝通取得共識，再續行都市計畫相關作業。
