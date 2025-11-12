新北三重果菜市場遷蘆洲暫緩 中央拍板退回都更案

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導普發一萬現金搭上雙11熱潮，不少餐飲業都加碼衝刺業績，就有火鍋業者推出，8人同行就送百顆蛤蜊，還加碼咖啡免費外帶，另外五星級飯店吃到飽，祭出第二人只要1111元，相當於八折優惠！看準這波萬元商機，業者端出各種優惠，就是要讓民眾有感「省很大」。一隻手拿不動，要兩手合力端，百顆蛤蜊端上桌，比一旁的鴛鴦火鍋還要大一倍，放在冰塊上，堆得像小山一樣，撈起放進滾燙的湯頭，不到10秒中，蛤蜊就會就一顆顆蹦開。民眾：「想吃什麼就拿什麼，最主要這邊不限時」。民眾：「冰淇淋什麼、咖啡什麼都有，CP值很高」。鳳凰颱風撲台！菜價恐喊漲 菜籃族趕緊囤貨備戰。(圖／民視財經網)除了主食，自助吧區更是一大亮點，按下按鈕，一杯香濃義式咖啡就完成，與知名咖啡品牌聯名，推出現泡飲品，不只內用喝的到，還可以免費外帶。現場還設有小遊戲區，消費滿額就能玩夾零食，可說是樂趣滿滿。餐飲集團品牌公關經理 徐家瑜：「氣溫驟降，這個火鍋店，大家對於火鍋的渴求需求也比較多，也是趁著這個普發一萬現金的熱潮，讓消費者有更利多，訂位還有來電詢問，大概比上個月大概成長將近兩成」。飯店資深行銷經理 廖麗瀅：「看好雙11及萬元普發商機，以及年底出餐熱絡，這次的優惠，預計可以有1到2成的業績」。鳳凰颱風撲台！菜價恐喊漲 菜籃族趕緊囤貨備戰。(圖／民視財經網)看準普發一萬現金，又搭上雙11熱潮，餐飲業者紛紛出招，肉多多推出8人訂位用餐，就送大份量蛤蜊、小白蝦或國產豬，更加碼路易莎咖啡免費外帶，狂一鍋則是推三款人氣鍋物不限時吃，可以從早吃到晚、看看自助吧吃到飽，品項琳瑯滿目，另外，台北六福萬怡酒店的敘日自助餐，平日雙人第二位只要1111元，還免服務費，相當於第二人八折！另外御私藏則祭出，指定飲品買一送一，再加上慶祝「台灣雙胞胎日」，雙胞胎再享全品項買一送一，業者推優惠，就是要搶普發萬元商機，讓現金價值多更多。原文出處：吃到賺到！普發加雙11餐飲業者拚優惠 民眾有感省很大 更多民視新聞報導減脂也可吃火鍋！ 營養師曝5飲食攻略：別挑沙茶鍋政府普發一萬 高雄餐飲旅宿業者推優惠搶商機若12日放颱風假「普發現金是否延期？」 財金公司：入帳時間不變

