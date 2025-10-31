新北三重果菜批發市場冷藏設備老舊 侯友宜要求農業局改善

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員顏蔚慈日前收到三重區果菜公司攤商陳情，她今(31)日在總質詢時向市長侯友宜表示，市場冷凍庫天花板、牆壁有污漬、發霉，老舊設施還有積水，相較台北市第一、第二果菜批發市場如雲泥之別，且台北市攤商租金1943元至2100元，比三重5600元便宜許多，果菜公司也未申請農業用電的電費減免。

侯友宜責成農業局該改善即改善；農業局長諶錫輝表示，經台電公司試算，三重申請一年僅能節省19萬多元，省電應以節能為優先，冷藏設備也會即刻改善。

顏蔚慈指出，三重批發市場冷凍庫設備老舊、發霉，且1985年整修至今未再整修，相對的，台北2個批發市場冷藏設備卻是明亮、整潔，另外台北市府已自編預算，並申請中央補助6415萬元針對第二果菜市場老舊冷藏設施進行改善；兩相比較，三重攤商租金5600元，台北第一果菜市場租金1943元、第二果菜市場租金2100元，未免不公。

顏蔚慈說，老舊設備更新就可減少電費支出，果菜公司說要申請電費減免也無後文，電費都由攤商負擔，台北今年6至9月平均每月可省50萬元，折扣幅度達45％，不無小補。

諶錫輝回應，有關冷藏庫設備缺失會立刻改善，電費部分，已經請台電為三重、板橋2個批發市場盤點，根據基本用電計算負載率、尖峰離峰用電量等數據計算後，一年僅能節省19萬多元，其中16萬多元是營業稅減免，意即電費一年只能省2萬多元，838萬元工程費要45年才能攤平，應以節能為優先，農業局會將板橋、三重2個批發市場全面更新為節能設施。

諶錫輝表示，近年台電漲價均由公司吸收，沒有反映在攤商身上。

