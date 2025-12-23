新北三重玫瑰停車場進度超前 侯友宜拚複合大樓明年5月完工

248251223a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為解決新北市三重地區高度發展帶來的停車困擾，新北市長侯友宜今（23）日上午親自前往視察三重玫瑰立體停車場工程進度。侯友宜在現場宣布，這座集停車、治安、社區活動於一身的三合一共構大樓，目前整體進度已達到82.7%，比預期超前0.65%，施工過程更創下零鄰損佳績。市府團隊正全力衝刺，力拚115年5月如期完工。

侯友宜指出，玫瑰立體停車場位在三重心臟地帶，周邊緊鄰國民運動中心、社教館、大賣場以及集美國小，停車需求非常急迫。工程自112年1月開工後穩定推進，完工後將提供458個汽車位與70個機車位，其中包含46席汽車充電車位並預留管線。1樓特別規劃可容納200人的市民活動中心，加上中興橋派出所同步進駐，能同時兼顧民眾休閒與在地治安，讓公共設施發揮最大價值。

侯友宜說，三重與蘆洲的建設是緊密相連的，上任以來市府在三蘆地區已投入近96億元，規劃興建17座立體停車場，共增加5429個汽車位與4903個機車位。市府透過多元智慧化管理，導入車牌辨識與智慧尋車系統，並提供多種行動支付接軌數位化趨勢，就是要讓民眾在發展快速的區域也能停得安心、生活便利。

交通局長鍾鳴時表示，這座地上8層、地下1層的建築，總工程經費約10.3億元，除了中央前瞻計畫補助2.5億元，其餘由市府停管基金自籌6.8億元，另有警察局及區公所挹注約1億元。工務局為了降低對鄰里的干擾，施工特別將擋土工法由震動式鋼板樁改為靜壓式工法，總樓地板面積達1萬7202平方公尺，力求打造高品質公共建設。

新工處也說明建築亮點，外牆選用具備通風採光功能的造型擴張網，能有效減少車燈刺眼干擾鄰居，轉角處還設置了立體綠帶與低調夜燈，減少建築對都市的壓迫感。此外，原本東、南側狹窄的巷弄，也透過建築物退縮把人行步道拓寬，徹底改善了周邊的步行環境，完工後將成為三蘆地區亮眼的新地標。

照片來源：新北市政府提供

