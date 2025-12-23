新北三重玫瑰立體停車場 明年5月完工

上圖：新北市長侯友宜今（廿三）日視察三重玫瑰立體停車場工程進度。

下圖：三重玫瑰立體停車場模擬圖。（圖：新北工務局提供）

市政府加速停車場建設，侯友宜市長今（廿三）日視察三重區玫瑰立體停車場工程進度表示，整體進度已達八十三‧三五％，較原訂時程提前，預計明（一一五）年五月完工，將具備停車場、市民活動中心與派出所三合一空間，紓解地方停車需求，並提供市民休閒場所與辦公環境。

侯友宜受訪強調，玫瑰立體停車場位處行政中心，周邊有國民運動中心、社教館、大賣場及集美國小，規劃四百五十八個汽車格與七十個機車格，並設置中興橋派出所及可容納二百人的市民活動中心，工程意義重大。進度達八十三％，預計明年五月順利完工，將持續與民意代表及里長協調改善需求，確保完善。侯指出，三重、蘆洲已建置十七座立體停車場，若有需求將持續推動。

工務局長馮兆麟表示，玫瑰立體停車場為地上八層、地下一層，總工程費十億三千萬餘元，其中交通部公路局補助二億五千萬元。停車場多目標共構，將容納二百人市民活動中心及中興橋派出所，成為居民休憩場所，提升辦公空間與周邊治安。

新工處長簡必琦指出，停車場外牆採輕巧易維護的造型擴張網，減少車燈外散影響；並於樓層轉角設置空中立體綠帶，搭配低調典雅夜間照明；東、南側原本狹小巷道，透過建築退縮優化人行步道。