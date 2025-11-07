新北三重男刺殺姊妹釀1死 新北檢聲押禁見

（中央社記者曹亞沿新北7日電）新北三重區一名陳姓男子昨天疑因財務糾紛，持刀刺殺姊妹，姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署今天晚間依殺人及殺人未遂罪，向法院聲請羈押禁見。

新北市三重區三和路一處民宅昨天下午2時許發生家庭悲劇，60歲陳姓男子疑因財務問題和姊妹發生激烈爭執，情緒激動持刀猛刺2人，造成61歲姊姊左胸遭刺，當場失去生命跡象，送醫後傷重不治。

55歲妹妹右大腿及雙手掌遭刺傷，陳男的59歲妻子則在阻止陳男行凶時左手掌受傷，2人皆送新北聯醫三重院區治療，無生命危險。

警方獲報到場，以現行犯逮捕陳男，並查扣主廚刀1把，警詢後移送新北地檢署偵辦。檢方今晚訊後以陳男涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1141107