新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。
新北市三重區三和路一處民宅，6日下午2時許發生家庭悲劇，60歲陳姓男子疑因財務問題，和自家姊妹發生激烈爭執。陳男情緒激動持刀猛刺2人，造成61歲姊姊左胸遭刺，當場失去生命跡象，送醫後不治。妹妹也遭砍傷。
新北地檢署下午表示，三重陳姓被告家暴兇殺案，檢察官訊後以被告涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見；經法院審理後裁准。（編輯：林恕暉）1141108
