新北三重祖孫3代命案二審 男子認罪、家屬怕輕判

（中央社記者劉世怡台北21日電）新北三重祖孫3代命案，張姓男子殺死妻子、岳母與繼子，一審國民法官庭判死刑。二審今天開庭，張男認罪，改只對量刑上訴。死者家屬說，很擔心二審會輕判並指凶手非一時衝動。

二審台灣高等法院今天開庭前，陳姓女子表示，張男殺死她的媽媽、妹妹及外甥，她以告訴人身分出庭，因為很擔心二審會從死刑改成輕判，對於張男行凶，她認為並非一時衝動，因為張男在原定還錢當天（民國113年4月30日）就動手殺人。

張男在庭上表示，他認罪，本件改為只對量刑上訴。辯護人聲請調閱張男在看守所的表現，以及勘驗原審開庭來確認國民法官庭的審判長，在訴訟指揮是否有誤，有指示國民法官可以睡覺。

法官諭知，本件爭點為量刑是否妥適，另因張男押期將在26日期滿，詢問檢辯及張男意見，僅檢察官表示，張男涉犯重罪、虞逃，仍有羈押必要。

法官表示，是否延押，由合議庭評議後決定，本件3月4日續行開庭審理。

全案起於，民國89年次出生的張姓男子被控於113年4月30日晚間至5月2日間凌晨間，在新北市三重區住處，陸續使熟睡中的妻子陳女、69歲劉姓岳母與3歲繼子窒息身亡。

張男犯後以被單包裹3具屍體，之後竊取岳母存摺、信用卡及保險箱內財物，盜領存款來升級交友網站會員、買賭博儲值金等。

張男伴屍6天後，同年5月6日帶著陳妻的博美狗「糯米」逃亡至台中某間酒店，入住時還偽簽他爸爸名字隱匿身分。警方同年5月12日在台中逮捕張男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴。

案件由新北地方法院職業法官與6位國民法官共同審理，去年9月間宣判，認定張男為預謀連續殺人，且對被害人施加不人道、極端凌虐的殘忍手段，最後殺死繼子時，前後折磨孩童數十分鐘，可謂「虐殺」，視人命如草芥。

一審認為，張男行為符合犯罪情節最嚴重要件，依2項殺人罪及成年人故意殺害兒童罪判處死刑、褫奪公權終身。本件為首起由國民法官法庭判決死刑的案件，經上訴，由二審高院審理。（編輯：張銘坤）1150121