新北三重祖孫3代命案 男子一審判死上訴求改判

（中央社記者劉世怡台北3日電）新北三重祖孫3代命案，張姓男子殺死妻子、岳母與繼子，一審國民法官庭判死刑。張男上訴，二審今天開庭，辯護人主張一審附卷1030張屍體等照片給國民法官看程序違法，求改判。

張男案件為首起由國民法官法庭判決死刑的案件，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭。張男遭法警提解時，面對媒體詢問為何要殺害3人以及殺小孩的動機時，均不發一語。

開庭時，張男辯護人表示，針對犯罪事實及量刑等全部提起上訴，請求改判。對此，公訴檢察官表示，被告上訴無理由，請駁回上訴。

張男辯護人提及，一審新北地院國民法官庭的審判長訴訟指揮違背法令，包含指示國民法官可以睡覺、阻止鑑定人完整陳述，在檢辯雙方陳述後進行評價，使國民法官產生預斷。

辯護人說，原判決未考量兒童屍體等照片，使國民法官疑產生不公平預斷及偏見，將高達1030張照片附於卷內；此大量提出不必要照片，一審僅以涉及死刑為由，強調有調查必要，這部分明顯程序違背法令。

全案起於，民國89年次出生的張姓男子被控於113年4月30日晚間至5月2日間凌晨間，在新北市三重區住處，陸續使熟睡中的妻子陳女、69歲劉姓岳母與3歲繼子窒息身亡。

張男犯後以被單包裹3具屍體，之後竊取岳母存摺、信用卡及保險箱內財物，盜領存款來升級交友網站會員、買賭博儲值金等。

張男伴屍6天後，同年5月6日帶著陳妻的博美狗「糯米」逃亡至台中某間酒店，入住時還偽簽他爸爸名字隱匿身分。警方同年5月12日在台中逮捕張男，檢方偵結依殺人等罪嫌起訴。

案件由新北地方法院職業法官與6位國民法官共同審理，今年9月間宣判，認定張男為預謀連續殺人，且對被害人施加不人道、極端凌虐的殘忍手段，最後殺死繼子時，前後折磨孩童數十分鐘，可謂「虐殺」，視人命如草芥。

一審認為，張男行為符合犯罪情節最嚴重要件，依2項殺人罪及成年人故意殺害兒童罪判處死刑、褫奪公權終身。（編輯：蕭博文）1141203