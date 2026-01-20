新北三重福安宮(三和路)捐贈新北消災勘車強化新北特搜救援能量

三重福安宮主委莊佩琴女士(左1)捐贈災情勘查車及救護器材給新北市政府消防局由局長陳崇岳(右1)代表受贈（新北市消防局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市三重福安宮(三和路)熱心公益，特捐贈新北市消防局義消特搜大隊災情勘查車一輛，於今（20）日下午2時舉辦捐贈儀式，由福安宮委員會主委莊佩琴代表致贈，並由新北消防局長陳崇岳接受並回贈感謝狀及紀念品。此次的捐贈以永續支持新北市消防特搜隊為宗旨，讓新北市特搜隊在各式大小災害能夠有更顯著的強化。

福安宮主委莊佩琴表示，體認義消特搜大隊第二義消中隊平時肩負各項災害應變、災情勘查及救援任務之辛勞與付出，特別慷慨捐贈災情勘查車1輛予第二義消中隊使用。期盼透過此次捐贈，協助第二義消中隊在面對各類災害時，能更即時掌握現場狀況，強化救災量能，守護市民生命財產安全。

三重福安宮捐贈者與局長、特搜人員大合照（新北市消防局提供）

新北市消防局指出，本次受贈災勘車機動性高、設備完善，可於災害發生第一時間迅速進入災區進行勘查、回報災情及支援救援行動，大幅提升中隊整體應變效率與任務執行能力。

消防局長陳崇岳表示，第二義消特搜中隊隸屬義消特搜大隊，也是消防局通過認證的重型救援隊，執行過多起國內外特種災害，非常感謝此次福安宮土地公的愛心，以永續發展為出發點的慈悲精神讓人深深感動，期望此次受贈的第二義消特搜中隊除了感謝捐贈者的大力相助與支持，也能夠帶著讓愛心永續流傳的精神，不斷精進自身的救援能力，拯救更多需要幫助的民眾。