新北三重行人違規跨雙黃線 遭機車撞OHCA送醫

社會中心／王毓珺 吳培嘉 趙永博 花蓮報導持續關心花蓮的殘忍情殺案，新年第一天，死者的家屬，悲痛的回到事發現場招魂，警方也對嫌犯的機車採證，更加確定出身地方望族的男友涉有重嫌，雖然他辯稱，是因為吵架，女友跳車才發生意外，但警方勘驗現場後，發現跟嫌犯說法不符，依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。2026年第一天，一家人忍著悲痛，來到花蓮山上的公墓招魂，他們是幾天前，被發現陳屍在樹林間，林姓女子的家人。警方也重回現場，對嫌犯的機車，仔細採證，這下更加確定，呂姓男子涉有重嫌。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）附近鄰居：「他們（嫌犯）家早期在玉里鎮算是，呂家算是望族，他爸爸也是有當過代表會主席，他那個父親跟母親都很寵，這個小孩子，非常寵很溺愛，他（嫌犯）好像是吸毒，進進出出好幾次了。」還原事發經過，這名地方上的頭痛人物，50歲的呂姓男子，去年10月跟28歲的林姓女子交往，12月29號，從吉安載著女友回到玉里，途中女友吵著要回吉安，雙方爆發爭執，呂姓男子故意把車開到山上公墓，要嚇唬女友，沒想到後續發生意外，他遭逮後供稱，女友自行跳車，導致車輛失控撞上石墩，自己就先回家，之後再騎機車返回現場，發現女友沒有呼吸心跳，這才報警，但女子的脖子疑似有勒痕，臀部有明顯輪胎輾壓痕跡，嫌犯車輛跟住處也有血跡，當場被逮捕。花蓮殘忍情殺! 嫌辯女友跳車出意外 警勘驗現場打臉（圖／民視新聞）林姓女子親友：「（死者）離婚有兩個小孩子，現在還住在前夫家，死者就是帶他的小朋友，跟他一起出去，（後來）把小孩子送回家，受害者又跟著（嫌犯）出去了，就是（變成）一具冰冷的屍體。」不過早在案發前12小時，30號下午3點，嫌犯因為堂弟欠債遭擄，心急報案，明明懂得擔心家人安危，卻還是對女友痛下殺手，究竟是單純口角，還是因為前夫、孩子的關係，讓嫌犯失控，警方都還要進一步追查。原文出處：花蓮殘忍情殺！嫌辯女友跳車出意外 警勘驗「脖子疑有勒痕」打臉

