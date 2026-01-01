新北三重行人違規跨雙黃線 遭機車撞OHCA送醫
（中央社記者曹亞沿新北1日電）新北市三重區1名行人今天晚間違規跨雙黃線，遭1輛雙載機車撞上，行人當場失去呼吸心跳，送醫急救中。機車騎士及乘客則受輕傷，詳細事故原因及肇責待釐清。
新北市三重警分局獲報，三重區忠孝路一段今天晚間7時許發生車禍，1名行人違規跨越雙黃線橫越馬路，遭雙載機車撞上，行人當場OHCA（到院前停止呼吸心跳），送往北市馬偕醫院急救。
騎機車的84歲江姓男子與搭載的83歲吳女也倒地受傷，送三重醫院治療，兩人均有意識暫無生命危險，詳細車禍原因及肇責仍待調查釐清。（編輯：張銘坤）1150101
