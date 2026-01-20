新北三重警涉洩密 幫詐騙集團查通緝資料遭收押

社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導持續來關心這一起蘆洲雙屍命案！死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，對人相當和善，左鄰右舍都說他們很好相處，和大家的互動也都很好，但涉嫌殺害雙親的兒子，卻讓鄰居們直搖頭，平常只會玩電腦遊戲，疑似沒有工作，都在啃老族，甚至還多次找鄰居麻煩。蔥油餅攤的老闆夫妻倆，就是新北市蘆洲雙屍命案的死者，平時在三重地區賣蔥油餅，為人相當客氣，顧客都讚不絕口。沒想到17號晚間，穿著外套、滿頭白髮阿伯，拿著便當回家之後，再也沒能走出來。民視記者王毓珺：「實際來到現場可以看到，死者夫妻的蔥油餅車還停在這邊，他們已經在這邊租屋了30多年了，平常每天早上10點，都會出門賣蔥油餅，沒想到如今卻發生憾事。」附近鄰居：「他們夫妻都很好，每天都早上就出去晚上就回來，有時候我們這邊有人要停車，跟他借(車位)，他們夫妻都很好，說你們停沒關係，晚一點的話回來他們在移開。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）附近鄰居：「他爸媽是在做蔥油餅做生意，結果他兒子下來，摩托車就跑走了啊，都沒有在互動啊。」談起夫妻檔，鄰居都直言，兩人很友善、客氣，但是涉嫌殺害他們的獨生子，卻截然不同，不光為人冷漠，甚至還逞兇鬥狠。附近鄰居：「(兒子)跑過來這邊罵我們，(兒子)很兇啊，好像兄弟那樣子啦。」蘆洲蔥油餅攤商夫妻身中多刀慘死 兒涉重嫌疑無業啃老（圖／民視新聞）36歲的廖姓男子，平常喜歡玩電腦遊戲，疑似沒有工作，是啃老族，104年因為持有三級毒品遭裁罰，沒有結婚，但有個兒子，並不是自己在照顧。蘆洲恆德里里長李常孝：「(兒子)沒有在工作，啃老啃老那一類的，所以說人家懷疑他也是正確，因為他也沒在工作啃老。」究竟是為了什麼，才會上演人倫悲劇，狠心殺害疼愛自己的父母，一起手刃雙親的逆倫案件，令人不勝唏噓，親友們更是難以接受。原文出處：蘆洲蔥油餅攤商夫妻「身中多刀」慘死 兒涉重嫌疑無業啃老 更多民視新聞報導喪屍菸彈上路釀禍！新北三重毒駕追撞翻車 引擎起火畫面驚悚蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中LIVE／兒失聯涉有重嫌！蘆洲老夫妻身中多刀陳屍自宅 警方最新說明

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言