新北三重赫見"尿布小猴"在外蹓躂 飼主最高罰25萬

社會中心／綜合報導

不少民眾喜歡養小動物陪伴自己，卻有人直接把台灣獼猴抓回家飼養！新北市三重地區，就有民眾飼養了一隻小獼猴，不僅掛鈴鐺，還包著尿布，經常跑出門溜達，動保處接獲通報後，立刻將獼猴帶回安置，因為早在2022年就已經明文規定，禁止飼養台灣獼猴，最高可罰25萬。

路過民眾：「幹嘛啦幹嘛啦。」看到陌生人經過，小猴子一點也不怕生，蹦蹦跳跳爬到騎士身上討抱抱，睜大雙眼，還轉頭露出笑容，可愛模樣融化不少民眾。路過民眾：「吼真可愛。」仔細看這隻小猴子，身上的毛髮乾淨整齊，掛上鈴鐺還包尿布，人類靠近也不害怕，反而還很親人，完全不像是野生動物會有的模樣，附近居民也常常看到牠的身影。附近居民：「昨天就跑出來了啊包著尿布。」

小獼猴經常出沒在新北市三重，大同北路和民生街口附近，飼主從小養到大，根據了解過去同一個飼主，也曾養過一隻猴子，但後來走失不見了，如今又再養一隻，結果動保處接獲通報後，就將獼猴帶回安置，主要就因為會有人畜共通的傳染疾病。知情民眾變音處理：「飼主已經不見一隻了，之後才又養這隻，昨天在找找不到啊。」新北市動物保護處長楊淑方：「動保處接獲通報，已前往將獼猴帶回安置，獼猴易感染泡疹B病毒，為人畜共通傳染疾病，依據動保法臺灣獼猴，自111年10月1日起，已被列為禁止飼養動物，違者依動保法第26條，最高可處25萬元罰鍰。」









小獼猴雖然可愛，但人類的生活環境並不適合他們生存，一昧自私的眷養野生動物，這不是愛，而是在害牠們。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

