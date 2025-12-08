新北三重越式洗髮 深層頭皮護理＋肩頸放鬆 白癡公主都推薦
生活中心/綜合報導
新北三重紓壓空間首選 越式洗髮結合放鬆療癒體驗
在人口密集的新北市，一家以越式洗髮為主軸的療癒空間正吸引著無數疲憊的都市人前來歇息身心。這家名為沐逸越式SPA洗髮的三重洗髮店，不僅提供專業的頭皮SPA與肩頸按摩，更是一場融合空間氛圍與細膩服務的新北舒壓體驗。
三重療癒洗髮品牌再升級 盡善盡美的品牌堅持
對於當地居民而言，沐逸越式 SPA 洗髮這個名字早已相當熟悉。這家深耕多年的三重越式洗髮店，在老闆對「完美品質」的堅持下，於 2025 年迎來全方位升級，讓許多長期支持的熟客驚喜不已。除了全面升級設備與環境外，所有產品，包含洗護髮、臉部保養、按摩油，以及頭部舒緩所使用的蒸氣草藥，也全數改用不致敏配方，為消費者提供更安心、更溫和的體驗。
名字中的品牌理念 越式SPA頭皮護理結合儀式感洗髮體驗
「沐」象徵潔淨清洗，「逸」則是放鬆自在的意思，沐逸越式SPA洗髮，便代表著這間三重越式SPA對客人的承諾。沐逸越式SPA洗髮提供越式洗髮、頭皮SPA、肩頸舒壓、全身按摩等完整放鬆體驗，結合草本香氛、柔光空間與專業手技，打造身心靈深層療癒的儀式感體驗，適合忙碌上班族與壓力族群放鬆身心。
三重美容洗髮中的香氛按摩空間 打造身心靈靜謐體驗
為了讓這份理念落實在每一次服務之中，三重精油按摩沐逸在空間設計與細節安排上也投入了相當多的心思。這間三重頭皮護理店家刻意避免傳統越式洗髮的擁擠感，採用獨立床位與隔簾，搭配柔和燈光、草本香氛與輕音樂，打造出安靜、隱密又不失溫度的放鬆場域。
隨著冬日氣溫驟降，沐逸也貼心推出草藥薰蒸頭部舒緩及熱敷藥枕，提供嚴寒夜晚中的身心饗宴。「我們將每一次服務，都當作一場療癒的儀式。」經營者表示。
顧客真心推薦 白癡公主都愛的三重療癒體驗
在這些設計的巧思下，新北舒壓SPA沐逸獲得了顧客一致的好評，許多人表示「比預期更舒服」、「洗完彷彿換了一顆頭」，更對空間設計展現出高度的肯定。知名 YouTuber 白癡公主亦曾親訪體驗並公開推薦這間三重越式舒壓，為品牌增添高度口碑。
新北越式SPA持續成長 打造潔淨療癒時光
目前這個新北越式洗髮品牌正在規劃拓展，預計未來將於林口開設第二間分店，同時也考慮推出草本枕頭噴霧、香氛包與蠟燭等延伸產品，讓顧客即使不在店裡，也能持續感受三重美容SPA的療癒力。
若您正尋找一處能真正放鬆身心、遠離日常壓力的空間，新北洗髮店沐逸越式SPA洗髮或許是值得一試的選項。在精心設計的香氣、水溫與按壓的節奏之間，或許您也能找到一段專屬於自己的療癒時光。
常見問題FAQ
Q1：越式洗髮和一般洗頭有什麼不同？
A1：越式洗髮不僅限於頭髮清潔，更結合頭部按摩、肩頸放鬆、耳部清潔與草本熱敷，形成一套完整的療癒流程。相較一般洗頭，更注重放鬆節奏與感官體驗，因此常被視為「儀式感洗髮」的一種延伸。
Q2：過程中會使用什麼產品？是否天然？
A2：【沐逸】採用日本、台灣與澳洲進口的頭皮調理與臉部護理產品，主打溫和無刺激。搭配草本香氛與天然精油，讓顧客在體驗過程中放鬆感官，同時達到舒壓與保養的效果。
Q3：初次來店，需要先做什麼準備嗎？
A3：首次到訪無需特別準備，現場會有美容師協助說明流程並了解顧客當下狀態。服務開始前會提供茶飲與壓力部位諮詢，協助客製化內容與調整力道，確保每位顧客都能有安心放鬆的體驗。
Q4：這樣的舒壓體驗適合什麼樣的人？
A4：此類越式SPA洗髮特別適合壓力大、肩頸僵硬、睡眠品質不佳或習慣久坐的族群。也有不少產後媽媽與上班族視其為每週固定的舒壓儀式，從頭皮護理延伸至身心平衡。
【沐逸越式SPA洗髮】
地址：新北市三重區重新路四段168號2樓203室
連絡電話：0900-514-168
官方Instagram：https://rink.cc/la260
官方LINE：https://rink.cc/5shj0
Google地圖：https://rink.cc/82kd6
（最新資訊請以商家公告為準）
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 1
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 776
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 208
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 176
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 12
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 15 小時前 ・ 305
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 10
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 343
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 6 小時前 ・ 8
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
F1》Lando Norris勇奪2025年車手世界冠軍 2分差距斬斷Max Verstappen連霸
一級方程式賽車（F1）2025年12月7日在Yas Marina Circuit賽道進行2025年賽季最終站阿布達比大獎賽正賽，紅牛車隊Max Verstappen最終以1小時26分07.469秒拿下單站冠軍，而麥拉倫車隊的Oscar Piastri、Lando Norris分居第2、第3，而Lando Norris靠著總積分423擊退Verstappen的421分順利封王，Norris成為2025年賽季的車手世界冠軍。Yahoo奇摩運動 ・ 10 小時前 ・ 7
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機
在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 7