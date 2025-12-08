新北三重越式洗髮 深層頭皮護理＋肩頸放鬆 白癡公主都推薦

生活中心/綜合報導

新北三重紓壓空間首選 越式洗髮結合放鬆療癒體驗

在人口密集的新北市，一家以越式洗髮為主軸的療癒空間正吸引著無數疲憊的都市人前來歇息身心。這家名為沐逸越式SPA洗髮的三重洗髮店，不僅提供專業的頭皮SPA與肩頸按摩，更是一場融合空間氛圍與細膩服務的新北舒壓體驗。

三重放鬆行程推薦：來場深層療癒的越式洗髮吧！從頭皮到心情，都能被好好照顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

三重療癒洗髮品牌再升級 盡善盡美的品牌堅持

對於當地居民而言，沐逸越式 SPA 洗髮這個名字早已相當熟悉。這家深耕多年的三重越式洗髮店，在老闆對「完美品質」的堅持下，於 2025 年迎來全方位升級，讓許多長期支持的熟客驚喜不已。除了全面升級設備與環境外，所有產品，包含洗護髮、臉部保養、按摩油，以及頭部舒緩所使用的蒸氣草藥，也全數改用不致敏配方，為消費者提供更安心、更溫和的體驗。

名字中的品牌理念 越式SPA頭皮護理結合儀式感洗髮體驗

「沐」象徵潔淨清洗，「逸」則是放鬆自在的意思，沐逸越式SPA洗髮，便代表著這間三重越式SPA對客人的承諾。沐逸越式SPA洗髮提供越式洗髮、頭皮SPA、肩頸舒壓、全身按摩等完整放鬆體驗，結合草本香氛、柔光空間與專業手技，打造身心靈深層療癒的儀式感體驗，適合忙碌上班族與壓力族群放鬆身心。

台北越式洗髮推薦【沐逸】用一段療癒儀式，給焦慮的自己一個喘息空間（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

三重美容洗髮中的香氛按摩空間 打造身心靈靜謐體驗

為了讓這份理念落實在每一次服務之中，三重精油按摩沐逸在空間設計與細節安排上也投入了相當多的心思。這間三重頭皮護理店家刻意避免傳統越式洗髮的擁擠感，採用獨立床位與隔簾，搭配柔和燈光、草本香氛與輕音樂，打造出安靜、隱密又不失溫度的放鬆場域。

隨著冬日氣溫驟降，沐逸也貼心推出草藥薰蒸頭部舒緩及熱敷藥枕，提供嚴寒夜晚中的身心饗宴。「我們將每一次服務，都當作一場療癒的儀式。」經營者表示。

顧客真心推薦 白癡公主都愛的三重療癒體驗

在這些設計的巧思下，新北舒壓SPA沐逸獲得了顧客一致的好評，許多人表示「比預期更舒服」、「洗完彷彿換了一顆頭」，更對空間設計展現出高度的肯定。知名 YouTuber 白癡公主亦曾親訪體驗並公開推薦這間三重越式舒壓，為品牌增添高度口碑。

北部越式洗頭哪裡推薦？這間三重療癒SPA值得親自來體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北越式SPA持續成長 打造潔淨療癒時光

目前這個新北越式洗髮品牌正在規劃拓展，預計未來將於林口開設第二間分店，同時也考慮推出草本枕頭噴霧、香氛包與蠟燭等延伸產品，讓顧客即使不在店裡，也能持續感受三重美容SPA的療癒力。

若您正尋找一處能真正放鬆身心、遠離日常壓力的空間，新北洗髮店沐逸越式SPA洗髮或許是值得一試的選項。在精心設計的香氣、水溫與按壓的節奏之間，或許您也能找到一段專屬於自己的療癒時光。



常見問題FAQ



Q1：越式洗髮和一般洗頭有什麼不同？

A1：越式洗髮不僅限於頭髮清潔，更結合頭部按摩、肩頸放鬆、耳部清潔與草本熱敷，形成一套完整的療癒流程。相較一般洗頭，更注重放鬆節奏與感官體驗，因此常被視為「儀式感洗髮」的一種延伸。

Q2：過程中會使用什麼產品？是否天然？

A2：【沐逸】採用日本、台灣與澳洲進口的頭皮調理與臉部護理產品，主打溫和無刺激。搭配草本香氛與天然精油，讓顧客在體驗過程中放鬆感官，同時達到舒壓與保養的效果。

Q3：初次來店，需要先做什麼準備嗎？

A3：首次到訪無需特別準備，現場會有美容師協助說明流程並了解顧客當下狀態。服務開始前會提供茶飲與壓力部位諮詢，協助客製化內容與調整力道，確保每位顧客都能有安心放鬆的體驗。

Q4：這樣的舒壓體驗適合什麼樣的人？

A4：此類越式SPA洗髮特別適合壓力大、肩頸僵硬、睡眠品質不佳或習慣久坐的族群。也有不少產後媽媽與上班族視其為每週固定的舒壓儀式，從頭皮護理延伸至身心平衡。

【沐逸越式SPA洗髮】

地址：新北市三重區重新路四段168號2樓203室

連絡電話：0900-514-168

官方Instagram：https://rink.cc/la260

官方LINE：https://rink.cc/5shj0

Google地圖：https://rink.cc/82kd6

（最新資訊請以商家公告為準）