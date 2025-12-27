新北三重運動中心明年3月重啟 顏蔚慈推「皮拉提斯」設備現代化

248251227a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員顏蔚慈近日在市議會質詢體育局長洪玉玲，關切三重運動中心整修工程進度。顏蔚慈指出，三重運動中心使用率在新北名列前茅，目前因整修暫停開放，地方鄉親高度關心何時能恢復使用，體育局必須緊盯進度，確保工程如期在2026年3月完成，絕對不能延宕。

顏蔚慈表示，三重人口密集且運動需求極高，這次改建不能只是舊瓶裝新酒，應趁機全面提升規格，讓場館真正現代化。針對球場設施，顏蔚慈說明，羽球與籃球是館內最熱門的項目，球場品質直接影響運動安全，她要求改建應比照台北市南港運動中心等級，引進最專業的場域與配備。

廣告 廣告

顏蔚慈指出，羽球場應採用世界羽聯BWF認證的專業地墊，並同步重新設計燈光系統，解決眩光與吃球問題。她強調，專業設備不只能預防運動傷害，更能提升打球舒適感，讓市民打得更專業，這種對預防傷害的投資對公共場館來說絕對必要。

看準三重運動中心女性使用者比例高，顏蔚慈進一步建議，應貼近現代運動趨勢增設近年超夯的「皮拉提斯」專用教室，並引進專業器械，讓運動選項更多元。體育局長洪玉玲允諾，會將皮拉提斯教室與專業球場規劃納入這波改建項目，並以如期完工為目標。

顏蔚慈強調，將持續監督整修進度與品質，確保明年重新開放時，不論是籃球場、羽球場或新增的皮拉提斯空間，都能展現應有水準，讓不同族群的市民都能在安全完善的環境下暢快流汗。

照片來源：新北市議會影音翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

新北動保防寒計畫啟動 3段式控溫暖心守護毛寶貝

國民黨131週年黨慶 新北大新店地區劉哲彰感謝基層夥伴堅定奉獻

【文章轉載請註明出處】