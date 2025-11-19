新北三重雲林同鄉會捐市價113萬生理監視器

新北市三重區雲林同鄉會社會福利委員會今(19)日捐贈市府消防局第三救災救護大隊重陽分隊生理監視器1組，由市長侯友宜代表受贈。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕急救過程分秒必爭，新北市三重區雲林同鄉會社會福利委員會今(19)日捐贈市府消防局第三救災救護大隊重陽分隊生理監視器1組，市價113萬元，由市長侯友宜代表受贈，並回頒感謝狀。侯友宜說，他和雲林同鄉會一樣早早到異鄉打拼，很感謝同鄉會把感恩之心回饋於新北，救護車是急救流程的前端，做好即時監測、正確判斷，有助後端醫師診斷、提升醫療效能。

侯友宜說，他從擔任新北副市長開始，就不斷要求OCHA存活率提升，此為全球救護能力的重要指標，新北OCHA存活率已2010年從3%提升到如今的11.68％，全球僅次美國西雅圖，今年底目標提升到12％；近日天氣轉涼，長輩如有疑似心肌梗塞症狀，急救「秒秒必爭」，而急救強化除需要高階專業人才培訓，先進設備導入也不可或缺。

廣告 廣告

消防局長陳崇岳介紹，生理監視器可提供監測生命徵象，對疑似心肌梗塞患者執行12導程心電圖，於院前傳輸提供醫療指導醫師進行線上診斷及醫囑給藥，並可促使醫院儘早啟動心臟科團隊，縮短病人進入醫院至施行氣球擴張術的時間，提升患者康復出院率。

侯友宜感謝三重雲林同鄉會社福委員在創會理事長李志能帶領之下，長期關懷弱勢、回饋社會，也感謝理事長吳競州、社福主委林建騮與全體委員大力支持公益活動，辦理捐血、關懷家扶中心與弱勢兒童、推動重陽敬老、捐贈醫療器材的公益善舉。

新北市三重區雲林同鄉會社會福利委員會今(19)日捐贈市府消防局第三救災救護大隊重陽分隊生理監視器1組，由市長侯友宜代表受贈。(記者黃子暘攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

悚！轎車高速衝撞停等紅燈機車肇逃 彰化女騎士遭捲車底慘死

玉山八通關山難！ 保七刑大隊長張益誠驚傳登山死亡

