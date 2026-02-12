新北三重驚傳街頭驚魂 假幣商車手搶510萬南下逃逸
新北市三重10日傍晚驚傳鉅額搶奪案。一名53歲婦人誤信虛擬貨幣投資，與假冒幣商的詐騙集團相約面交，卻在交易過程中遭對方強行搶走現金。三重警分局獲報後立即成立專案小組，運用監視器與科技偵查掌握逃逸動線，短短5小時內即跨轄在雲林縣斗六市將2名犯嫌緝捕到案，並起獲部分贓款。
警方指出，被害婦人於17時許依約攜帶現金前往三重區介壽路、萬全路一帶面交。期間婦人不斷詢問虛擬貨幣何時能入帳，引起車手不耐，其中一人竟趁隙搶走裝有鉅款的包包。婦人奮力拉扯，搶回其中100萬元，但仍被奪走約510萬元。
犯嫌得手後先騎機車逃離，約兩百公尺外即棄車，再轉搭計程車一路南下，企圖製造斷點躲避追緝。警方透過沿線監視器與車行資料迅速比對，鎖定2人藏匿於雲林斗六，專案人員隨即南下收網，順利將假幣商拘提到案。
警方於現場查扣現金60萬元及手機2支。不過犯嫌供稱，其餘款項已轉交上游，相關金流與幕後主使仍待進一步追查釐清。另查出其中一名嫌犯甫滿18歲，全案警詢後依強盜、搶奪及詐欺等罪嫌，分別移送新北地檢署及少年法庭偵辦，並建請檢方聲押。
三重警分局呼籲，標榜高獲利、要求面交現金購買虛擬貨幣的手法，多半是詐騙陷阱，民眾若貿然赴約，不僅可能血本無歸，甚至危及人身安全。警方強調，對於暴力結合詐欺犯罪絕對零容忍，民眾如遇可疑情形，應立即撥打110或165反詐騙專線求助，以保障自身財產與安全。
