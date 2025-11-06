新北三重6旬男持刀怒刺姊妹 1人送醫不治

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市三重區三和路某民宅今天下午2時許發生家庭悲劇，60歲陳姓男子與姊妹發生爭吵，竟氣憤持刀猛刺2人，經送醫急救，姊姊因左胸遭刺傷重不治，妹妹手腳受傷治療中。

三重分局以訊息說明，陳男疑因財務問題和姊妹發生爭吵，陳男持刀猛刺61歲的姊姊左胸，當場失去生命跡象，送往馬偕醫院搶救，但仍因傷重宣告不治。

同時，55歲妹妹右大腿及雙手掌遭刺傷，意識清楚，59歲陳妻在阻止陳男行凶時也造成左手掌受傷，2人送新北聯醫三重院區治療。

警方獲報到場，依現行犯逮捕陳男，查扣作案的主廚刀1把，詢問後，將依傷害及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1141106