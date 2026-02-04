新北三鶯線噪音遭疑美化數據 綠營要求24小時監測並公開

捷運三鶯線列車行駛所產生的噪音，長期困擾當地居民，新北市議會民進黨黨團總召廖宜琨4日上午前往三鶯線會勘。（圖／廖宜琨提供）

捷運三鶯線列車行駛所產生的噪音，長期困擾當地居民，新北市議會民進黨黨團總召廖宜琨4日上午前往三鶯線會勘，廖宜琨直指測試方式與實際狀況落差甚大，質疑相關單位恐有「美化數據」之嫌。

廖宜琨指出，現場測量噪音，與一般測試，甚至試營運期間所量測到的噪音數值明顯不符，無法真實反映列車在高頻率行駛下，對周邊住戶、學校及公共設施造成的實際影響。若測試時段刻意避開列車密集行駛時間，所得數據自然偏低，形同流於形式，無助於後續改善。

廖宜琨表示，三鶯線行經路段途中將經過三峽國中。會勘過程中，三峽國中校長當場反映，列車行駛所產生的噪音，已明顯影響校內教學環境，尤其在考試期間，噪音干擾學生專注力，導致考試與學習品質大打折扣，對學生受教權益造成實質衝擊。

針對噪音問題，廖宜琨強烈要求，噪音測試應改在列車行駛頻率較高的尖峰時段進行，並納入夜間及凌晨等外部環境噪音相對較低的時段，才能真實呈現居民與校園實際承受的噪音狀況。測試單位應由環保局或具公信力的第三方噪音測試廠商，確保測量結果的客觀性與公正性，並將測量完成之數據以「24小時完整監測」方式公開呈現。

在改善對策上，廖宜琨進一步主張，三鶯線不應僅採局部或簡易降噪措施，而是應從源頭改善，全線規畫並設置全罩式隔音牆，有效阻隔列車行駛噪音，降低對沿線住戶及校園的長期影響，尤其行經住宅密集區及學校周邊，更應優先納入全罩式隔音設計。

