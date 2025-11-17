新北不普發4.6萬！ 卓冠廷點名：就是江怡臻反對

政治中心／楊惟甯報導

新北市議會民進黨團日前提出《新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例》草案，主張普發每位市民4萬6000元。雖然市長侯友宜已明言「財政完全沒有能力」，但民進黨議員卓冠廷仍持續推動，並批評藍白聯手將總預算案退回程序委員會恐拖累地方建設。國民黨議員江怡臻今（17）日則透過臉書強烈反擊，卓冠廷晚間再度開砲，直指「新北不普發，就是因為江怡臻反對。」

民進黨團提出的自治條例草案，主張新北超徵與未執行預算的財源充裕，是「還稅於民」的適當時機。黨團指出，新北市若能加碼普發4.6萬元，可帶動消費與地方經濟，是市府應當承擔的政策責任。

面對民進黨團的強力要求，侯友宜則在總質詢中嚴正回應，強調新北仍背負887億元債務，每年仍須舉債因應財政缺口，普發4.6萬元等同於新北市總歲出預算的近八成，根本無法負荷，「難道要我賣大樓、賣公園來換現金嗎？」侯友宜強調，地方自治條例仍不得牴觸財政紀律，市府「完全沒有能力」配合。

相關議題持續延燒，卓冠廷指責藍白合力將總預算案退回程序委員會，恐讓中央補助延宕、影響市政建設。對此，江怡臻則透過臉書開酸，批評民進黨過去反對中央普發1萬元，如今卻搶著邀功；又點名卓冠廷「硬拗」普發4.6萬元，把政治責任推給地方政府。

江怡臻更嗆聲，既然卓冠廷那麼支持，應該去說服蘇巧慧拋售位在新北市的祖產，把普發4.6萬當作2026民進黨市長參選的政見，「我們就不吐槽了，必須鼓勵他繼續堅持、持續抗爭。」

卓冠廷晚間則再反擊，表示近期被不少市民詢問「新北到底什麼時候跟進中央普發現金？！」他直指答案很簡單：「（因為）中國國民黨議員江怡臻反對。」再次把矛頭指向國民黨，認為市府與藍營議員不願承擔財政決策，只會以「財政困難」為理由拒絕討論。

