新北不至於初選 鄭麗文暗示徵召李四川

新北市副市長劉和然（右）29日表示，李四川在台北市有很重的任務，「我則是在新北市守護404萬市民」，現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文29日在《千秋萬世》廣播談到新北市長選舉時指出，國民黨內的協調整合工作不至於走到初選，大家可以放心，但也考慮台北市副市長李四川還有任務，畢竟現在他還在台北市府上班，「你看我講得這麼白」。鄭一席話似暗指將徵召李四川，但李對此沒有回應。

至於爭取新北市長提名的新北市副市長劉和然說，李副市長在台北市有很重的任務，他則是在新北市守護404萬市民，兩人現在「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利，這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代，兩人在不同的位置上，為同一個生活圈努力，只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。

劉強調，身為國民黨黨員，他最重視的是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定會在適當時間，依照公開透明的程序做出決定。

新北市長侯友宜指出，「黨有黨的規畫，在適當的時機，一定會找出最好的人選面對選戰。」不論是李四川或劉和然，相信黨內有機制產生最棒的人選。黨的機制包括初選、協調等，都是規畫的一項。

對於鄭的說法，國民黨副祕書長李哲華表示，一切仍將依循既有程序，由新北市黨部先行與有意參選者協調。國民黨發言人牛煦庭也指出，協調完成後，即會進入徵召階段，主席想表達的意思是對新北市整合工作已有一定掌握。

鄭麗文認為，目前就是台中市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣市是比較需要關注跟協調整合的選區；對於部分選區近期競爭激烈，她強調，目前為止都很順利，某些選區超過一人爭取，選舉難免熱鬧，但目前都還在可控範圍，積極協調中。

她也提到國民黨立委謝衣鳯表態選彰化縣長，她強調，彰化縣是第一大縣，國民黨非常重視，如何提名是重要任務，過去謝衣鳯以及謝家曾表態過不會參選，如今表態參選，黨中央態度非常開放，黨內有黨內的程序，也有其他候選人表態，接下來就看如何整合，提名適當人選。

鄭麗文也提到民眾黨提名立委張啓楷參選嘉義市長，她說她跟張啟楷很熟悉，嘉義市就是先協調黨內人選，然後再去跟民眾黨溝通，雙方溝通不會有問題。