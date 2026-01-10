新北不跟免費營養午餐？蘇巧慧：當選會推動 劉和然酸：別選舉才重視

北市推動國中小免費營養午餐後，六都陸續表態跟進，如今僅剩新北市尚未跟上，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，即便財源困難，未來如果當選也會親自積極推動，不過新北市府強調，若全面實施恐排擠既有教育資源，喊話中央應該出面統一制度。

蘇巧慧喊「財源困難仍積極推動」 藍綠地方再互槓

母雞帶小雞深入綠營艱困選區中和，民進黨新北市長參選人蘇巧慧周末不休息，積極在地方走動，不過近期北市推動國中小營養午餐免費，六都紛紛表態跟進，現在獨缺新北，蘇巧慧說等當選，即便困難也會親自來做。

蘇巧慧坦承，新北經費確實負擔很大，不過當桃園市、甚至台北市都做出這樣的政策，在共同生活圈當中，新北市的孩子也應該要有一樣的權益。

此話一出，也讓藍綠小雞們再度槓上，只是同屬首都生活圈，新北市物價水平也不低，兩市僅僅相隔一座大橋，也難免讓辛苦上班的家長們產生相對剝奪感。

每年46億「等於整年特教經費」 劉和然：缺口需舉債

民進黨新北市議員張嘉玲就說，即便是增加46億，新北真的不要落後，現在人均全國倒數第一名，很多的福利政策上面顯然可以做到更多；國民黨新北市議員江怡臻則說，必須花費教育總預算1/4，還是要給新北市府一些時間。

市府肯定免費午餐政策，但依舊希望中央能夠出面統一制度。而在力拼黨內初選的新北市副市長劉和然，也親曝市府考量，他認為一年下來額度46億，相當於一年的特教經費，他酸蘇巧慧不要到選舉時候才來重視市民，應該督促行政院，讓財劃法對新北市公平。

免費營養午餐藍綠吵翻 李四川被傳是「幕後推手」

免費營養午餐鬧得沸沸揚揚，如今也傳出幕後推手是目前國民黨選新北市長呼聲最高的北市副市長李四川。攸關家長們荷包的民生議題悄悄左右新北市長選情。

新北／桑輔成、馮浩宇 責任編輯／張碧珊

