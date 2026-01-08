新北不跟進免費營養午餐 市長盼全國一致性政策

新北不跟進免費營養午餐 市長盼全國一致性政策

臺北、基隆、臺中及高雄市相繼宣布國中小營養午餐免費，身為全國學生人數最多的新北市，政策走向備受關注。新北市長侯友宜今天（8日）出席新北鮮奶週活動會後聯訪時表示，新北若推行需耗資46億元，將在今年預算通過後，盤點財政狀況，預計在明年預算編列時進行適時調整，市長侯友宜也向中央喊話，要建立全國一致性的政策。

新北市長侯友宜今日(8日)出席「新北鮮奶幸福週」啟動記者會，會後聯訪時表示，新北市雖然投入的教育總資源全國最高，但受限於《財政收支劃分法》，新北的人均預算卻是六都最少，這讓政策推動必須更加慎重。市長侯友宜強調，新北市如果營養午餐全面免費，預算大約需要46億元，這也是全國最高的金額。雖然財政壓力巨大，但在議員的支持下，今年的預算已於昨日順利通過，當中已包含對長輩及學童鮮奶的照顧費用。至於明年是否會編列「營養午餐免費」預算，市長侯友宜回應，會盤點整個財政狀況，做好適時調整，讓政策方向能同時照顧孩子與長輩。

廣告 廣告

對於預算分配問題，市長侯友宜也藉此向中央喊話，每個縣市的財政資源不同，除了各地方政府自行盤點外，中央也應考量《財劃法》的公平性，並思考針對照顧學童、長輩等福利，是否建立全國一致性的政策。市長侯友宜表示，教育與健康照顧是市府的優先重點，在財政可負擔的前提下，一定會全力以赴，為新北學童爭取最好的福利。