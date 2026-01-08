新北不跟進營養午餐免費 侯友宜喊話中央建立全國一致性政策

台北、基隆、台中及高雄市相繼宣布國中小營養午餐免費，身為全國學生人數最多的新北市，政策走向備受關注。新北市長侯友宜今（8）日受訪表示，新北若推行需耗資46億元，將在今年預算通過後，盤點財政狀況，預計在明年預算編列時進行適時調整。侯友宜並向中央喊話，建立全國一致性的政策。

侯友宜出席「新北鮮奶幸福週」啟動記者會。（圖／新北市政府）

侯友宜今日出席「新北鮮奶幸福週」啟動記者會，他在受訪時強調，新北市投入教育資源為全國最高。從本學期開始，新北市2歲至12歲的孩童，每週都可領取鮮奶，且涵蓋全年52週，經費達4.29億元。

侯友宜更進一步宣布加碼福利，考量到全市約11萬名國中公私立學生也需全方位營養照顧，自今年下學期（8月31日）起，國中生也將納入計畫，提供牛奶、豆漿或優酪乳等多元選擇。侯友宜指出，為了便利領取，市府已做好配套措施，除了可於四大超商等七大通路領取外，偏鄉學校則由校方通路或指定地點負責。

營養午餐免費需46億 侯：明年視財政評估

針對營養午餐免費政策，侯友宜受訪時直言，新北市雖然投入的教育總資源全國最高，但受限於《財政收支劃分法》，新北的人均預算卻是六都最少，這讓政策推動必須更加慎重。

「新北市如果營養午餐全面免費，預算大約需要46億元，這也是全國最高的金額。」侯友宜表示，雖然財政壓力巨大，但在議員的支持下，今年的預算已於昨日順利通過，當中已包含對長輩及學童鮮奶的照顧費用。至於明年是否會編列「營養午餐免費」預算，侯友宜回應：「我會盤整整個財政狀況，做好適時調整，讓政策方向能同時照顧孩子與長輩。明年我們一定會更好。」

籲中央統籌分配 建立全國一致性政策

對於預算分配問題，侯友宜也向中央喊話。他認為，每個縣市的財政資源不同，除了各地方政府自行盤點外，中央也應考量《財劃法》的公平性，並思考針對照顧學童、長輩等福利，是否建立全國一致性的政策。

侯友宜強調，教育與健康照顧是市府的優先重點，在財政可負擔的前提下，他一定會全力以赴，為新北學童爭取最好的福利。

