新北不跟進營養午餐免費 蘇巧慧：若她當市長不只要免費、還要提升品質

記者盧素梅／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣佈實施國中小學營養午餐免費政策，台中、基隆、高雄等各縣市陸續跟，但新北市長侯友宜未跟進，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然昨天表示，「不會為了政治草率承諾」，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。對此，新北市長參選人、民進黨立委蘇巧慧今（11）日表示，北北基桃是共同生活圈，在這個狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益。若她當市長，營養午餐不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度。



蘇巧慧今天一早赴三峽市場掃街，包括新北市議會民進黨團總召、議員廖宜琨，和議員卓冠廷、彭一書、林銘仁，以及議員參選人高乃芸、朱誼臻、吳昇翰也出席。



媒體詢問，身為新北隊長，會如何支持小雞？蘇巧慧坦言，她真的要感謝她身邊的這些議員和議員參選人，「其實真的不是我帶他們，而是他們都願意跟我站在一起，跟市長候選人站在一起，成為一個最強的團隊」。



蘇巧慧指出，這個時代沒有一個個人的英雄，而是越好的團隊、越強的團隊，有各方面不同的才能、強項、創意的人能夠聚合在一起，誰可以打造出這樣的一個團隊，會是未來世代最需要的領導人。



媒體也詢問，對於營養午餐政策，劉和然認為不應為了政治「草率承諾」？蘇巧慧認為，從營養午餐全面免費這件事情，大家就可以看得出來，台北市和全國其他縣市財政差距，新北市確實是比較困難，但在國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導的《財劃法》修正後，新北市的人均從六都最低，現在變成了全國最低，所以對新北市來講一點幫助都沒有。她說，「新北人對於這樣亂修的《財劃法》，情何以堪，當然是不能接受」。



蘇巧慧接著指出，北北基桃是一個共同生活圈，既然桃園市做到了，現在台北市也要全面免費了，在這樣的狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益。如果她做新北市長，為了孩子的權益，我們在營養午餐這方面，一定會全力來做到，「不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北的孩子都能夠最好」。



媒體追問，劉和然質疑財源部分該如何籌措？蘇巧慧表示，國家的財政、政府的財源，確實就是這樣一塊大餅。要怎麼分，本來就是應該要方方面面均衡的思考。這一屆的國會，其實這兩年，不就是在討論這樣的事情嗎？未來如果她有機會成為新北市政府的隊長，資源分佈部分會以孩子的權益為最優先。



她強調，營養午餐全面免費部分，「北北基桃就是一個生活圈，新北的孩子值得最好，所以我會努力調度資源，讓我們的孩子也能夠有營養午餐全面免費這樣的權益」。

