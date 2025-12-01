新北世界愛滋病日推「U=U」 定期篩檢護健康

新北衛生局校園入班宣導推廣愛滋防治。（圖：新北衛生局提供）

十二月一日為「世界愛滋病日」，依疾病管制署統計，一一四年截至十月，新北市新增愛滋病毒感染一百四十九例，較一一三年同期一百七十九例下降百分之十六點七六，主要集中於二十五至四十九歲族群。新北衛生局呼籲，凡有風險性行為者應定期篩檢，愛滋病如同慢性病，只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者可達「測不到」病毒量，進而「不具傳染力」即「U=U」狀態能正常生活工作。

衛生局表示，只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者體內病毒量能控制到「測不到（Undetectable）」，進而達到「不具傳染力（Untransmittable）」的「U=U」狀態。新北市一一三年愛滋防治指標達「92-96-95」：即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見新北愛滋防治成效。但仍估約百分之八感染者未知自身狀態，因初期無症狀且潛伏期長，唯有定期篩檢才能早期發現。至今年十一月底，新北市提供篩檢服務逾八萬三千人次，較去年同期增百分之九點二，初篩陽性一百六十七人次。衛生局提醒，有性行為者至少一年一次篩檢；若有不安全性行為或高風險行為，建議每三至六個月篩檢一次。

面對Z世代匿名諮詢需求，新北拓展多元篩檢管道，結合醫療與民間力量深入社區校園，建立友善、安全的檢測環境。另設「愛滋諮詢及快易篩預約專線：○八○○－○○一○六九」，並提供網路購買自我篩檢試劑服務，更多資訊可至新北市政府衛生局網站查詢。