新北中信特攻邀立委開球 捍衛主場力拚勝利

記者葉軒瑜／綜合報導

臺灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026年賽季開打，新北中信特攻今（3）日在新莊體育館舉行「DEA特有型」主題週，特別邀請立法委王世堅員開球，與全場球迷一起捍衛主場、力拚勝利，點燃2026年主場首戰熱情。

除立法委員王世堅首次擔任職業籃球賽開球嘉賓，臺灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄也一同到場觀賽。委員王世堅在現場展現超高人氣，不斷有球迷要求合照。

主持人比利開場介紹今天開球嘉賓時，王世堅拿著DEA應援長巾上場，並與應援團全勝及桑德一起動感應援，王世堅大喊「閃電狂轟、中信特攻」，替中信特攻鼓舞士氣。

王世堅致詞時表示，球員在球場上的表現絕對是「準備充分、火力全開」，相信等一下一定有場「火光四射、龍爭虎鬥」的精彩比賽，非常謝謝各位好朋友們一起到新莊體育館，為臺灣的籃球運動加油打氣，也藉這機會祝福所有國人，新的一年都能夠「匆匆容容、游刃有餘」。

王世堅指出，本來球團熱情邀約他與啦啦隊攜手跳特攻長巾應援舞，他表示，「但我的舞姿就像在早安晨跑，擔心破壞美麗的畫面，請容我婉謝，謝謝各位。」

中信育樂董事長陳國恩（左4）、立法委員王世堅（中）與臺灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄（右4）與雙方球隊先發5人合影。（中信特攻籃球隊提供）

立法委員王世堅為賽事開球。（中信特攻籃球隊提供）

中信育樂董事長陳國恩（右）、立法委員王世堅（中）與臺灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄（左）一起為中信特攻應援。（中信特攻籃球隊提供）