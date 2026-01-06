新北中和今晨工廠火警 雙北5區注意空氣污染

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區民享街6日上午7點56分發生工廠火警，因今日風速微弱，擴散條件不佳，可能產生空氣污染或異味影響，環保局請下風處民眾留意，經模擬主要可能影響範圍為新北市中和區、板橋區、永和區、土城區和台北市萬華區，消防人員已到達現場搶救中。

環保局提醒市民朋友，記得繞道，不要圍觀以免發生危險或影響救災，外出戴上口罩，加強呼吸防護，居家民眾關上門窗，待火勢撲滅後再開窗。

環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。若欲查看周遭空氣品質及相關案情，可至以下網頁空氣網、新北災訊E點通和新北i環保查詢。

