新北中和公寓三樓凌晨疑氣爆 1男昏迷送醫急救

貨車停紅燈突冒煙 客運司機路過急拿滅火器救火
一輛小貨車原本要到屏東去載貨，結果司機發現在停紅燈的時候，為什麼車輛一直在冒煙，趕快停路邊查看，接著就看他自己的小貨車要火燒車了，還好後面一輛屏東客運的司機，二話不說直接拿著滅火器來滅火，旁邊的店家也加入幫忙滅火的行列，讓貨車的司機很感激。 #貨車#停紅燈#冒煙東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
快訊／台中西屯驚傳墜樓！38歲女子後腦重創、全身骨折 緊急送醫搶救中
台中市西屯區今（6）日上午驚傳墜樓意外！位於上石路的一處社區大樓，於上午8時許發生一起墜落案件。一名年約38歲的女子，因不明原因從大樓3樓處墜落，巨大的撞擊聲響嚇壞周邊住戶，民眾見狀後隨即向警消求助。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
北市營養午餐將全面免費 蔣萬安：減少家長經濟支出
台北市 / 綜合報導 台北市長蔣萬安昨(6)日早上在市政會議中宣布，台北市營養午餐全面免費，希望藉此直接減輕家長每年上萬元的經濟支出。蔣萬安強調，更重要的是，由市府統一強化食材溯源跟品質管控，可以解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。新北教育局則表示「不會跟進」，原因是營養午餐「全面免費」屬於社會福利型政策，一年約需46億元教育預算經費，但新北人均預算六都最低、中央又不補助的情況下，恐怕排擠其他教育資源，但新北市教育局也說「如果中央願意完整承擔，新北也樂見推動」。 原始連結華視影音 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
F-16墜海國防部全力搜救！蕭美琴：祈禱飛官平安歸來
空軍一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，今晚執行夜間訓練任務時於花蓮外海雷達光點突然消失，軍方研判飛行員辛柏毅上尉已跳傘，並已全面搜救行動。副總統蕭美琴表示，空軍已在第一時間成立應變中心，全力投入搜救行動，「祈禱飛官平安歸來」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
挑戰首波寒流！未來4天急凍「恐跌破5℃」 專家：2族群注意
【高沛生／綜合報導】寒流即將報到，清晨低溫恐再下探。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，未來數日在晴朗穩定條件下，輻射冷卻效應將顯著增強，明起連續多天清晨都有出現極端低溫的機率，不排除本島平地低溫跌破5°C，提醒民眾務必留意日夜溫差與保暖，家中年長者與心血管疾病患者更須特別注意。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《各報要聞》輝達H200銷中 向美申請許可
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳當地時間5日於美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES）期間表示，中國客戶對AI晶片H200展現出強勁需求，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）則同步證實，目前已向美國政府提交出口許可申請，正處於審議階段。 不過目前最關鍵的還有，輝達也面臨中國政府是否准予進口及監管的變數。 在中美元首去年於釜山會晤後，外界一直高度關注輝達晶片出口中國的進展，美國總統川普日前表態，允許輝達向中國出售H200晶片，但前提是由美國政府對相關交易徵收高達25％的費用。美方這項策略旨在讓美企維持獲利與技術領先，同時透過占領市場來壓制中國本土晶片產業的發展需求，避免科技封鎖反倒加速中國自主研發進程。 路透2025年底報導，中國科技公司為2026年下單的H200晶片數量已超過200萬顆，但輝達現有庫存僅約70萬顆。為解決嚴重的供需失衡，知情人士透露，輝達已要求台積電啟動新增晶片的生產計畫，預計台積電將於2026年第二季啟動擴產工作。 針對供應狀況，克瑞斯在分析師會議上指出，無論最終核准的出口許可數量為何，輝達目前的供應量均足以應對中國客戶需求。克瑞斯強調，這項安時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明清晨6縣市防10℃以下低溫 強烈大陸冷氣團南下輻射冷卻影響
中央氣象署今天表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約攝氏10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。氣象署並布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚越冷！強烈冷氣團今起南下 全台急凍低溫恐跌破5度
今日（1/6）強烈大陸冷氣團南下，清晨受輻射冷卻影響，全台最冷為台南市楠西區8度，氣象署一早針對北北基桃等12縣市發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今日全台低溫在8度左右，到週六（1/10）前強冷空氣持續籠罩，清晨平地低溫恐跌破5度，冷空氣將發展為入冬首波寒流，提醒民眾注意防寒、保暖。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
35國出席巴黎峰會挺烏克蘭安全 義大利：不會派兵
（中央社記者黃雅詩羅馬6日專電）支持烏克蘭的「志願者聯盟」峰會今天在法國巴黎舉行，義大利總理梅洛尼重申，義大利不會向烏克蘭領土派遣軍隊。德國則表示，可能會在烏克蘭附近的北約國家部署軍隊。中央社 ・ 4 小時前 ・ 3
2026春遊彰化12個鄉鎮市 遊賞大波斯菊、向日葵、百日草花海美景一次看！
彰化縣有「花的故鄉」美名，每年冬末春初花海齊放，美不勝收！114年彰化全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。雖非每處花海皆規劃活動，但農民樂於開放田區供民眾參觀拍照，讓遊客親近農村，留下美好回憶。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
黃仁勳：H200訂單踴躍代表北京放行 預期今年和台積電一起「巨大成長」
人工智慧（AI）晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）上月獲川普政府放行，宣布將出售H200晶片至中國市場，但目前尚不清楚中國政府是否如先前態度，禁止中國企業購買。輝達執行長黃仁勳週二（1/6）表示，他不認為北京政府會對此作出正式宣布，但從目前訂單踴躍的狀況來看，北京高層應該已經放行。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
海巡徹夜搜尋失聯飛官 管碧玲喊話集氣：把人救回來
空軍一架編號6700的F-16V昨晚（1/6）在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑似緊急彈射逃生，國防部、海巡署經徹夜搜救，仍一無所獲，海委會主委管碧玲表示，希望白天視線改善，能有助於尋獲，願一切平安，把飛官救回來。太報 ・ 53 分鐘前 ・ 2
全台躲不掉！本週「三段式變天」最凍剩5度、連4天嚴寒
低溫還沒結束！中央氣象署指出，週三、週四（7、8日）受冷氣團、輻射冷卻影響，北部整天都冷，其他地區夜間寒冷，西半部可能下探5度。週五、週六（9、10日）冷氣團影響稍減弱，白天回溫，但全台各地早晚依舊非常冷。連續乾冷4天後，預計週日（11日）天氣會轉為東北季風影響，這波要注意的是水氣稍多，但低溫仍在。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 30 分鐘前 ・ 8
王瑞生／外表年輕並非卵巢年輕！AMH是關鍵
[NOWnews今日新聞]30歲的小美（化名）有個交往多年的男友，兩人工作穩定、生活規律，正規劃步入婚姻，也期盼迎接新生命。然而，在婚前健康檢查中，卻發現AMH值明顯低於同齡女性平均值，讓小美相當緊張...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
竹科人列車上公然襲臀拿20萬和解 美女不求償堅不和解
在竹科擔任廠務的曾男，看見台鐵區間車上美女的蜜臀，一時無法克制，趁人潮眾多與列車搖晃之際，伸手摸了一把，事後雖想以20萬元和解，但對方毫無求償意願堅不和解，就要讓他付出代價，最後新竹地院依性騷擾罪將曾男判刑。法官調查，113年11月3日下午4點多曾男自樹林車站上車，搭乘南下區間列車，見小美（化名）站自由時報 ・ 45 分鐘前 ・ 發表留言
不穿NIKE套裝了！馬杜洛「穿新衣」上銬還比讚 品牌官方發聲了
美軍3日突襲委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫妻，馬杜洛被捕後移送美國時，原本穿著全套NIKE套裝，不過抵達紐約後換上美國服飾品牌「ORIGIN」的藍色連帽上衣，還在大批探員包圍下，伸出被上銬的雙手比讚，畫面曝光後引發網友熱議，服飾品牌Origin也分享該張照片，表示「歡迎來到美國」。太報 ・ 22 小時前 ・ 1
全台4大免費景點一次看！小人國姓名有這22個字免門票、蓋婭莊園設籍4區免費入園！｜【免費好好玩】
新的一年出遊省荷包！小人國姓名中含有22個特定字免費入園，嘉義蓋婭莊園1月免費入園，只要身分證設籍台北、新北、基隆、南投，或身分證件英文字母開頭為A、F、Y、C、M，就能免費參觀。而花蓮遠雄海洋公園推出「身騎海馬過三關」優惠，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
失事F-16V戰機竟是成軍後第2架出事！空軍10點開記者會
昨（6日）晚間發生編號6700的構改F-16V單座戰機，在花蓮外海執行例行夜間訓練時失事，駕駛員上尉飛官辛柏毅緊急彈射，但目前仍失蹤，軍警消全力搜救，而這竟是F-16V構改戰機成軍以來第二起失事，前一起的駕駛員陳奕當時不幸殉職。中天新聞網 ・ 20 分鐘前 ・ 發表留言
星宇首架A350-1000交機！張國煒今親駕返台 大批航空迷搶拍
全台第一架，也是星宇航空首架A350-1000廣體客機在法國完成交機，由董事長張國煒親駕返台，今（6）天一早抵達桃園機場，吸引超多航空迷搶拍，未來將插旗歐洲、美東航點。但星宇航空日前宣布年終一個月，與台視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9