新北中和公寓三樓凌晨疑氣爆 1男昏迷送醫急救

【時報-台北電】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳當地時間5日於美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES）期間表示，中國客戶對AI晶片H200展現出強勁需求，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）則同步證實，目前已向美國政府提交出口許可申請，正處於審議階段。 不過目前最關鍵的還有，輝達也面臨中國政府是否准予進口及監管的變數。 在中美元首去年於釜山會晤後，外界一直高度關注輝達晶片出口中國的進展，美國總統川普日前表態，允許輝達向中國出售H200晶片，但前提是由美國政府對相關交易徵收高達25％的費用。美方這項策略旨在讓美企維持獲利與技術領先，同時透過占領市場來壓制中國本土晶片產業的發展需求，避免科技封鎖反倒加速中國自主研發進程。 路透2025年底報導，中國科技公司為2026年下單的H200晶片數量已超過200萬顆，但輝達現有庫存僅約70萬顆。為解決嚴重的供需失衡，知情人士透露，輝達已要求台積電啟動新增晶片的生產計畫，預計台積電將於2026年第二季啟動擴產工作。 針對供應狀況，克瑞斯在分析師會議上指出，無論最終核准的出口許可數量為何，輝達目前的供應量均足以應對中國客戶需求。克瑞斯強調，這項安

時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言