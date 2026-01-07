新北中和公寓套房凌晨氣爆！獨居男全身燻黑昏迷送醫

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市中和區景新街一棟公寓套房，今天凌晨2時許發生氣爆，消防局獲報後派遣大批警消趕赴救援，抵達現場時，發現3樓冒出濃煙，消防人員隨即佈水線進入灌救，火勢於10多分鐘左右撲滅，但屋內倒臥獨居的江姓男子全身燻黑昏迷，隨即將其送往醫院救治，所幸沒有生命危險，事發原因仍有待調查。

警消調查，今晨2時21分獲報，中和景新街295巷一棟公寓3樓傳出爆炸聲響，隨即出動各式救災救護車15輛、消防人員40名到場灌救，趕抵時，發現公寓外散落一地碎玻璃，且3樓有些許冒煙情況，消防人員隨即佈水線上樓灌救，同時疏散該棟公寓16名住戶。

警消表示，火勢於凌晨2時37分控制、2時45分撲滅，但起火的分租套房內，擺放一瓶瓦斯桶，且有燃燒過的跡象，而一旁倒臥57歲江姓男子，全身燻黑且昏迷，但身上沒有燒燙傷，隨後將其送往衛福部立雙和醫院救治，目前無生命危險，仍在加護病房插管治療。

鄰居說，江男原本與兒子同住，後來兒子搬往高雄後，便獨自居住，只聽見當時傳出爆炸聲響，嚇得趕緊逃出屋外。警消說， 初步研判是瓦斯桶導致氣爆，燃燒面積約3平方公尺，至於詳細火警原因，仍有待火調人員進一步釐清。

