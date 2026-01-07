新北中和公寓瓦斯氣爆 碎玻璃噴落屋外、50多歲獨居男昏迷送醫

新北市中和區今（7）日凌晨發生瓦斯氣爆意外，景新街295巷一處公寓3樓在凌晨2點多傳出巨響，現場碎玻璃噴落屋外、散落一地。警消獲報到場後，從屋內救出一名50多歲獨居男子，當時已意識不清，緊急送往雙和醫院搶救。

玻璃碎片散落一地。圖／台視新聞

警消獲報後趕到現場，隨即部署水線、逐層搜索，並同步疏散周邊住戶，避免危險擴大。新北市消防局第七救災救護大隊組長郭燿鴻表示，消防人員到場時發現有大量濃煙冒出，地面也有爆裂痕跡；傷者從房間被救出時已意識不清，後續送往雙和醫院急救，瓦斯桶氣爆則是在另外一間房間。

警消進入屋內後，發現一瓶瓦斯鋼瓶表面有明顯燃燒痕跡，鋼瓶周邊仍有零星火勢，所幸及時撲滅，未再造成延燒災情。據了解，受傷男子原本與兒子同住，兒子搬到高雄後，男子便長期獨居在這間公寓。至於氣爆詳細原因，仍待火調人員進一步釐清。

消防人員發現一瓶瓦斯鋼瓶，瓶身有燃燒痕跡。圖／台視新聞

新北／鄭艮祐 責任編輯／周瑾逸

