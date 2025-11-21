新北中和公托爆虐童！家長控涉案托育員「背景硬」才輕懲6萬 社會局回應了

新北中和某公托傳出虐童，女童家長在議員張嘉玲陪同下召開記者會。翻攝張嘉玲臉書



新北市中和區某公托遭爆虐童事件，有家長今（21日）出面指控女兒2023年遭該校林姓托育員以指甲掐臉、用力拍打，甚至將她的頭大力壓向飯碗，導致女兒臉部有血絲、大片紅腫瘀青外傷。然而，女童家長後續通報市府裁處，竟僅處以最輕罰則6萬元，讓她質疑與該托育員父親是前社會局官員有關。對此，社會局回應，事前並不知道該員背景，且尊重外部委員審議，不會干涉調查。

女童家長今在民進黨籍新北市議員張嘉玲陪同下出面召開記者會，家長痛訴，她的女兒約在10個月大時進入中和某公托就讀，原本個性活潑、愛上學，沒想到在女兒1歲半時，林姓托育員進入該員服務後，女兒突然180度轉變，變得很恐懼、排斥上學，甚至看到媽媽拿起書包就會崩潰大喊「不要」，且晚上也常做惡夢哭醒。

家長指出，2023年8月24日當天接到學校電話告知女兒有狀況，趕去時才發現女兒臉上有指甲掐的血絲痕跡，甚至臉上有大片紅腫瘀青，調監視器才發現女兒在吃飯時遭到林姓托育員不當對待，包括將用指甲掐臉部、拍臉、扯頭髮，還將女兒頭部大力壓到碗中，甚至打了旁邊小朋友巴掌，讓她看到畫面心疼不已。

沒想到，當家長向新北市政府通報後，幾個月都等不到社會局處置該員的消息，詢問後才得知，社會局僅處最低罰鍰6萬元、停職1年，並未公布姓名。該托育員的母親在法院審理時供稱，他是想摳掉孩子臉上飯粒才會用指甲掐臉，最後依過失傷害罪判處拘役30天，可易科罰金，家長不服，已上訴二審。

家長質疑，依照監視器，林姓托育員當下對於包含她女兒的3名幼童不當對待，女兒不僅在當時哭嚎掙扎，到現在仍有畏懼人群的情況，醫師判斷可能因相關經驗產生陰影。而林姓托育員在事發後才請領身心障礙手冊，時間點啟人疑竇，再加上其父親曾擔任台北縣社會局官員，更讓她質疑與社會局此次「輕懲」有關。

對此，新北市社會局強調，在報導揭露前並不知該員的身世背景，尊重外部委員審議調查的專業意見，社會局不會也無法干涉，此外，該托育員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動。

社會局強調，2023年事發後立即調閱監視器影像，發現林員在用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部瘀青，該公托在當天就將該員解職。後續邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

