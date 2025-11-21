新北中和公托爆虐童！家長控涉案托育員「背景硬」才輕懲6萬 社會局回應了
新北市中和區某公托遭爆虐童事件，有家長今（21日）出面指控女兒2023年遭該校林姓托育員以指甲掐臉、用力拍打，甚至將她的頭大力壓向飯碗，導致女兒臉部有血絲、大片紅腫瘀青外傷。然而，女童家長後續通報市府裁處，竟僅處以最輕罰則6萬元，讓她質疑與該托育員父親是前社會局官員有關。對此，社會局回應，事前並不知道該員背景，且尊重外部委員審議，不會干涉調查。
女童家長今在民進黨籍新北市議員張嘉玲陪同下出面召開記者會，家長痛訴，她的女兒約在10個月大時進入中和某公托就讀，原本個性活潑、愛上學，沒想到在女兒1歲半時，林姓托育員進入該員服務後，女兒突然180度轉變，變得很恐懼、排斥上學，甚至看到媽媽拿起書包就會崩潰大喊「不要」，且晚上也常做惡夢哭醒。
家長指出，2023年8月24日當天接到學校電話告知女兒有狀況，趕去時才發現女兒臉上有指甲掐的血絲痕跡，甚至臉上有大片紅腫瘀青，調監視器才發現女兒在吃飯時遭到林姓托育員不當對待，包括將用指甲掐臉部、拍臉、扯頭髮，還將女兒頭部大力壓到碗中，甚至打了旁邊小朋友巴掌，讓她看到畫面心疼不已。
沒想到，當家長向新北市政府通報後，幾個月都等不到社會局處置該員的消息，詢問後才得知，社會局僅處最低罰鍰6萬元、停職1年，並未公布姓名。該托育員的母親在法院審理時供稱，他是想摳掉孩子臉上飯粒才會用指甲掐臉，最後依過失傷害罪判處拘役30天，可易科罰金，家長不服，已上訴二審。
家長質疑，依照監視器，林姓托育員當下對於包含她女兒的3名幼童不當對待，女兒不僅在當時哭嚎掙扎，到現在仍有畏懼人群的情況，醫師判斷可能因相關經驗產生陰影。而林姓托育員在事發後才請領身心障礙手冊，時間點啟人疑竇，再加上其父親曾擔任台北縣社會局官員，更讓她質疑與社會局此次「輕懲」有關。
對此，新北市社會局強調，在報導揭露前並不知該員的身世背景，尊重外部委員審議調查的專業意見，社會局不會也無法干涉，此外，該托育員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動。
社會局強調，2023年事發後立即調閱監視器影像，發現林員在用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部瘀青，該公托在當天就將該員解職。後續邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心之負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
更多太報報導
超級扯！全台首例監獄違法空投 無人機吊掛酒＋檳榔給受刑人
主持詐團海撈158億！「台版Jisoo」一審重判687年半 執行24年
帶網紅賓賓哥進校園釀「直播之亂」 魔術師王元照認錯：接受所有處分
其他人也在看
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 9 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 2 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 20 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網酸爆！樂天桃猿秒發「老虎」黃子鵬感謝文遭炎上 球迷怒喊：「阿公咧？」
體育中心／綜合報導樂天桃猿勇奪2025中華職棒總冠軍後風波不斷，第一波動作無預警撤換日籍冠軍教頭「阿公」古久保健二、引發隊內隊外嘩然，今天（21日）本土王牌投手黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，樂天球團臉書秒 Thank you 黃子鵬，貼文原意期望傳遞好聚好散卻成了眾矢之的，短短一小時吸引將近500則留言，絕大多數都在酸沒有尊重前主帥「阿公」，替冠軍教頭抱不平。FTV Sports ・ 2 小時前
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺EBC東森新聞 ・ 1 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前