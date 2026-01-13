新北中和在地醫療走向全人照護-均媄診所

均媄診所整合疼痛、體重管理與醫療美學門診 吸引各地區與海外民眾關注

圖由均媄診所提供

隨著民眾對健康管理與生活品質重視程度提升，中和地區的醫療服務也逐漸朝向多元與整合發展。位於新北市中和區的 均媄診所，近年因應社區需求，整合疼痛門診、體重管理門診與醫療美學相關諮詢，朝向「全人照護」的醫療方向邁進，逐步在在地累積關注，也吸引不少各地及外地民眾前來諮詢。

均媄診所團隊觀察到，中和地區以通勤族與家庭族群為主，長時間工作、作息不規律，容易出現慢性不適、體態變化與生活節奏失衡等情況，進而影響整體生活品質。這些狀況往往彼此關聯，單一面向處理較難建立長期穩定的健康狀態。

廣告 廣告

因此，均媄診所在醫師專業評估基礎下，規劃多元門診服務。在疼痛門診方面，透過醫師評估與充分溝通，協助民眾釐清身體不適的可能來源，並提供後續照護方向；體重管理門診則著重於整體健康評估與生活型態討論，陪伴民眾重新檢視飲食、作息與日常習慣，建立更穩定、可持續的健康管理觀念；在醫療美學相關諮詢上，診所則強調自然、平衡與個人整體狀態的協調，讓外在調整建立在健康基礎之上。

均媄診所指出，三種門診並非各自獨立，而是透過整合式評估與溝通，協助民眾從身體狀況、生活節奏到心理感受，進行更全面的理解與規劃。每一位來訪者皆由醫師依個人需求與背景進行討論，避免制式化流程，讓醫療服務更貼近真實生活。

隨著服務模式逐漸成熟，均媄診所除中和在地居民外，也陸續接獲來自雙北其他行政區，甚至海外返台民眾的諮詢需求。診所表示，部分長期旅居國外的民眾，會在返台期間安排健康相關諮詢，將醫療評估視為生活規劃的一部分。

均媄診所強調，無論來自何處，所有來訪者皆以相同標準進行醫師評估與說明，並重視充分溝通與個別差異，確保醫療專業與安全。

圖由均媄診所提供

在空間與服務氛圍上，均媄診所延續「美與健康並行」的理念，打造溫潤、放鬆的醫療環境，讓不同背景的民眾都能在安心狀態下進行諮詢。對不少外地與海外民眾而言，這樣兼具專業與溫度的醫療空間，也成為返台期間的重要健康據點之一。

圖由均媄診所提供

均媄診所團隊表示，未來將持續深耕中和社區，同時以穩定、專業的服務品質，回應不同地區民眾的健康需求，實踐真正以人為核心的全人照護。

品牌：均媄診所

電話：02-86681232

地址：新北市中和區景安路130號1.2樓

營業時間:週二~週五中午12:00-21:00、週六10:00~17:00、週日及週一公休

官網：https://bellavita.cc

均媄FB:https://www.facebook.com/share/17iNfi5Ppw/?mibextid=wwXIfr

均媄IG :https://www.instagram.com/bellavita88888?igsh=NjFvYjQ2IGdvc3A4

Line ID: https://lin.ee/3pL6OlM

以上訊息由均媄診所提供