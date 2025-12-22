新北中和工地吊車掛勾脫落砸傷路人 勒令停工調查

（中央社記者曹亞沿新北22日電）新北中和景平路一處工地今天更換吊車掛勾時，滑落砸中路過的7旬婦人頭部，幸送醫後無大礙。市府已勒令停工，勞檢處到場調查意外原因，若施工單位違法最高可開罰30萬元。

中和警分局獲報，今天下午1時許景平路一帶工地發生意外造成民眾受傷，中原派出所立即派員到場。經了解，1名23歲陳姓工人在更換吊車掛勾時，掛勾不慎從吊車上滑落，砸到行經該處的71歲林女，造成林女頭部撕裂傷，幸意識清楚，已送往雙和醫院治療。警方已通報勞檢處到場調查，現場已勒令停工。

新北市勞檢處表示，意外發生原因仍待後續調查確認，但事發當時鋼索為何會掉落，以及現場為何未保持淨空，將納入調查重點，如發現施工單位涉違反職安法規定，依法可處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1141222