新北中和暗夜氣爆！1男重傷送醫 住戶全面撤離

今（7）天凌晨2點多，新北市中和區景新街295巷發生一起氣爆，消防員到場時發現公寓外有一地的碎玻璃，且建築物三樓有些許冒煙情況，立即布水線上樓查看並疏散住戶，之後在屋內發現一瓶瓦斯鋼瓶有燃燒痕跡，並從屋內救出一名年約50多歲男子，因意識不清，緊急送往醫院搶救。

據鄰居表示，該名男子先前與兒子2人同住；在兒子搬到高雄後，便一個人獨居，事故發生當下有聽到爆炸聲響，至於氣爆的真正原因，仍待火調人員後續調查釐清。

爆炸瓦斯桶。（圖／民視新聞）

