新北中和男子未出門洗腎失聯 警破門驚見陳屍浴缸

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新北市日前發生一起死亡案，一名男子因罹患腎臟病未如期前往洗腎，護理人員聯繫不上報警求助，警方上門住處也無人回應，破門發現他陳屍家中浴缸，經相驗研判因病死亡。

中和一名男子陳屍家中浴缸警方到場採證。（圖／翻攝畫面）

警方調查，死者陳姓男子（60歲）獨居在新北市中和區民享街民宅，因患有腎臟病需定期前往醫療院所洗腎治療，8日他未如期前往洗腎，護理人員打電話也聯繫不上，擔心其安危遂打電話報警求助。

轄區中和分局警方獲報後立刻派員前往陳男住處查看，員警按電鈴屋內無人回應，故通知里長到場與聯繫陳男家屬同意，由鎖匠開鎖後進入屋內查看，發現陳男全裸倒臥廁所浴缸內已無生命跡象明顯死亡未送醫。

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經警方鑑識人員採證現場無打鬥痕跡，排除外力介入可能，後續陳男哥哥到場認屍，並製作筆錄後通報新北地檢署相驗，法醫判定陳男死因為疾病引發代謝性休克，家屬對死因無意見，相驗後發還遺體並結案。

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